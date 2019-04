'Moi... Lolita', el número 1 de Alizée, ya es mayor de edad

La huella de la mítica Lolita de Nabokov siempre ha estado presente. Convertida en referente cultural, se ha manifestado en diversas formas artísticas: fue llevada al cine por Stanley Kubrick y a la música… por Alizée. Moi… Lolita fue una pieza clave en la carrera y en la imagen de la artista corsa. Su repercusión transformó a Alizée en la eterna recreación del personaje del escritor ruso a pesar de que "he sido mamá, he madurado, evolucionado… y quiero otro tipo de cosas".

Moi… Lolita llegó al nº 1 de LOS40 el 13 de abril de 2002, todo un hito para una canción interpretada en francés. El éxito que lanzó a Alizée a las listas de todos los rincones del mundo, se mantuvo casi cuatro meses en LOS40. Aunque a lo largo de su carrera, la cantante corsa lanzó muchas canciones que entraron en las listas internacionales, ninguna de ellas volvió a subir al pódium de Los 40.

La canción de la artista francesa Alizée Jacotey, que fue publicada como primer single de su álbum debut Gourmandises (2000) cuando solo tenía 16 años. Alizèe nació con Moi… Lolita. La artista francesa le debe su popularidad a Mylène Farmer, una estrella de la música francesa, y a Laurent Boutonnat, productor y músico. A principios de 2000, ambos buscaban a la artista ideal para que interpretara su composición. Alizée lo recuerda así: "Estudié baile desde que era pequeña.... casi por casualidad participé en un casting para Mylène Farmer y Laurent Boutonnat que estaban buscando a una intérprete para su composición 'Moi... Lolita'. Y aquí estoy". Al oírla cantar creyeron tener a su 'Lolita', cosa que se corroboró en la correspondiente audición.

Alizée - 'Moi... Lolita'

Lolita, un personaje controvertido

Moi… Lolita es una canción inspirada en una de las más famosas novelas del escritor ruso Vladimir Nabokov. Inicialmente se publicó en inglés en el año 1955 y narra la historia del profesor Humbert, un hombre de mediana edad que se enamora y sostiene una tormentosa y obsesiva relación con su hijastra adolescente a quien llama 'Lo' o 'Lolita'. La obra, causa de numerosas polémicas, fue llevada al cine por Stanley Kubrick en 1962 (con Nabokov participando en el guion) y más tarde por Adrian Lyne en 1997. Pero Lolita fue más allá de la literatura y del cine. En el ámbito musical, varios artistas plasmaron su tributo al personaje de Nabokov. El más notable fue el realizado por Alizée, aunque años más tarde, en Estados Unidos, la banda Elefant incluyó en su segundo álbum The black magic show, el tema Lolita. La cantante estadounidense Emilie Autumn posee un tema algo oscuro titulado Gothic Lolita. Hay muchos más cineastas y músicos inspirados en este personaje, tal es el caso de la cantante Katy Perry quien dice estar obsesionada con Lolita.

Fruto de una audición

A principios del año 2000, Mylène y Laurent organizaron una audición en París. Alizée recuerda así su experiencia: "un productor buscaba a una joven intérprete, envié una maqueta y un cassette... cuando llegué al estudio, donde debía superar la audición, descubrí que Laurent Boutonnat era el productor. ¡No lo podían creer mis ojos!". Fue también en ese momento cuando Alizée conoció a Mylène. Así lo contó para la revista francesa 'Tribu Move' ese mismo año: "durante la audición estaba muy sorprendida y cuando estuve cara a cara con ella, la verdad es todo transcurrió de una forma muy sencilla. Congeniamos. Tenemos el mismo carácter frágil, pero a la vez testarudo. Seremos verdaderas amigas. Me gustan mucho sus textos… aunque deseo construir mi propio universo"

Alizée actúa en el programa 'Vivement Dimanche' en 2002. / (Eric Fougère/VIP Images/Corbis via Getty Images)

Moi… Lolita encajó a la perfección con la voz de Alizée y fue seleccionada al instante, convirtiéndose en la protegida del tándem Farmer y Boutonnat. La imagen y la carrera de Alizée fue moldeada por Mylène y Laurent; solo le permitían que hiciera algunas entrevistas de no más de 20 minutos y un número limitado de apariciones promocionales: "ellos siguen muy atentos mi carrera… saben lo que hay que hacer y lo que no. Me aconsejan sobre lo que debo o no decir. Me orientan sobre mi ropa… me dicen que desconfíe porque es un medio lleno de tiburones", comentó Alizée a 'Tribu Move'.

La canción Moi… Lolita fue clave en la imagen que exhibió al mundo la entonces adolescente Alizée: la del personaje seductor de la novela de Vladimir Nabokov. De hecho, la definición de 'Lolita' que aparece en el Diccionario de la Real Academia Española es la de "adolescente seductora y provocativa". Esta imagen persiguió a la cantante a lo largo de su carrera.

Alizée no solo dominó las listas, también puso de moda un estilo. Se convirtió en un icono para las chicas europeas que se vestían y maquillaban como ella. En una entrevista con 'Top Girl' de Agosto de 2002, la joven artista aceptaba que se había convertido en un icono, pero cuando le preguntaban "si era una moderna Lolita, una chica sensual y provocativa" ella respondía: "¿Yo provocativa? ¿de verdad?... si lo soy, no es mi propósito".

La cantante Alizee recibe un disco de oro por las 50.000 venas de su álbum 'Psichédélices', en 2008 . / Victor Chavez

Una década después, la cantante francesa reconocía en lo difícil que había sido para ella luchar para que la gente olvidara su imagen sensual: "Ha sido muy difícil. Después de ser mamá mi imagen ha cambiado, evolucionado, y yo misma también he crecido, he madurado, quiero otro tipo de cosas. Claro que no niego que es muy difícil, porque esa imagen marcó a mucha gente".

El vídeo de Moi… Lolita está dirigido por Laurent Boutonnat y se emitió por primera vez el 26 de julio de 2000. "Me siento feliz de trabajar con él… estaba encantado con el resultado. El clip me refleja muy bien. Para mí, Lolita es un personaje con el que juego. Es como un rol. No soy una Lolita en la vida cotidiana. En el vídeo bailo, hay chicos con lo que coqueteo… pero estoy centrada en mi universo" reveló Alizée.

Moi… Lolita se convirtió en un clásico y Alizée lo incluyó en el repertorio de sus presentaciones en directo durante los siguientes años. Traspasó fronteras y la llevó a triunfar en países no francoparlantes como Holanda, España, Italia, Polonia, Alemania. Fue una de las canciones en francés más exitosas. Años después, la imagen de 'Lolita' estaba muy lejana de lo que Alizée quería proyectar.