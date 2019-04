La canción que Bruce Springsteen compuso para Harry Potter y nunca se usó

Todos le conocemos como ‘El jefe’, pero incluso a Bruce Springsteen le dicen que no en algunos proyectos. En 2001 escribió y grabó una canción para la primera película de Harry Potter: Harry Potter y la Piedra Filosofal.

A finales de la década de los 90, Harry Potter y la piedra filosofal comenzaba a transformarse en un fenómeno para dar el gran salto a la pantalla grande. El cantante, intérprete de temas como Born in the USA, fue uno de los tantos padres que tomaron esta novela y la leyeron a sus hijos.

Parece que Springsteen era un fan de Potter, y escribió la canción después de leerle los libros a su hijo. Sin embargo, JK Rowling tenía una cláusula en su contrato que prohibía el uso de "canciones comerciales" en las películas. Así que se descartó la balada de Springsteen sobre la magia para menores de edad. En 2016 Springsteen indicó en entrevista con BBC Radio 2 "era una canción que escribir para mi hijo mayor, era una balada poco característica que yo cantaría... en algún punto, me gustaría integrarla a alguna canción infantil porque es una buena canción".

Sin embargo, 20 años después, Springsteen ha encontrado un hueco en el que dar a conocer al público su canción. Se trata de la película Blinded by the Light, de la directora británica Gurinder Chadha. La canción no aparecía la primera vez que el filme fue proyectado en Sundance, a principios de este año, pero ya ha sido añadida para las proyecciones de Los Ángeles y la CinemaCon de Las Vegas.

Bruce Springsteen - 'I'll Stand By You Always'

Si la versión que se filtró en línea es auténtica, las letras de Springsteen son en realidad bastante genéricas. Parece ser que, en la letra, el músico consuela a su hijo llorando en la noche, probablemente porque tuvo un montón de pesadillas locas después de una noche de lectura sobre brujería.

De esta manera, I'll Stand by You Always, narrada desde el punto de vista de un padre que ve a su hijo llorar todas las noches, sonará en los créditos de la película, precediendo a su famosa canción Born to Run. Así entrará a formar parte de la lista de 15 canciones del cantante que están en la banda sonora de la comedia biográfica.

Llegará a España el 23 de agosto. La película se sitúa en la Inglaterra de 1987, durante el gobierno de Thatcher, y está basada en las memorias del periodista Sarfraz Manzoor, donde cuenta cómo fue su adolescencia en un pequeño pueblo inglés y cómo su deseo de ser escritor se ve reforzado por su pasión por la música de Bruce Springsteen.