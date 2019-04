Alejandro Sanz ya tiene su propia calle

“La emoción hoy me ha ganado al igual que lo hizo Cádiz desde que tengo uso de razón. Me habéis dejado sin palabras, sin lágrimas…para agradeceros el día de hoy. Voy a ser ese hijo del que tú, mi madre, Cádiz…puedas sentirte orgullosa”. Estas son las palabras que compartió Alejandro Sanz tras ser nombrado hijo adoptivo de Cádiz.

Allí estuvo para recibir ese insigne reconocimiento. “Ole, viva Cai”, escribía Eva González. “Qué reconocimiento más merecido y más bonito. Felicidades jefe”, añadía Pastora Soler. “Qué bonito joe!!! Ole tú! Te lo mereces”, comentaba Vanesa Martín. “Viva Cai y tú”, se sumaba Miguel Poveda. Y así un montón de mensajes más para dar la enhorabuena a Alejandro Sanz y felicitarle por este honor.

Y es que seguro que ya ha perdido la cuenta de las veces que ha tenido que explicar que aunque él es madrileño su acento andaluz le viene de familia y de las largas temporadas que pasaba en el sur. Una tierra muy especial para él como ha querido expresar en su discurso de agradecimiento que ha querido compartir en redes sociales.

Y no ha sido su única alegría. El pueblo de su madre y que él considera suyo propio, Alcalá de los Gazules también le tenía reservada una sorpresa. “Calles de Alcalá, profesoras de vida, guardadoras de secretos. Me enseñasteis a volar para poder aterrizar. Hoy me quedo posado en tu calle de nombre Alejandro Sanz”, escribía en su Instagram.

Y es que, efectivamente, en el pueblo ya hay una calle cuya placa lleva su nombre. “Una calle no es una calle si no le pasan cosas, si no le pasa gente, si no se hacen colas. Me gusta que sea una cuesta, me gusta que sea la cuesta donde jugué cuando chico, donde corría y rodaba, donde juraba y contaba, las lúas, los besos, las lunas, los churros, la voz de mi abuelo”, ha empezado recitando.

“Me quedo mirando la placa en la calle que dice mi nombre y escucho a mi madre que viene cantando, queriendo reírse, o llamándome el sueño. Mi madre, las lúas, la voz de mi abuelo”, continúa su texto que todavía es más extenso y que podemos escuchar con su propia voz.

La placa ya es visible, al igual que su emoción que le ha hecho recordar viejos tiempos y momentos imborrables. “No sé si creo en el destino…pero sí en las señales. Estos somos mi abuelo José y yo exactamente en la misma calle que ayer bautizaron con mi nombre”, escribía junto a una de esas fotografías que hacen sonreir. Porque la familia, los recuerdos y el pasado suelen traernos dicha, y parece que la suya, bien grande.

Ahora Alcalá de los Gazules tiene una calle llamada Alejandro Sanz y seguro que serán muchos los que se acerquen y escuchen mientras pasean por ella, alguna de las canciones que su homenajeado le ha dedicado a su tierra.