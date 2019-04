Así tienes que vestir para calcar el look de Leiva

Leiva es, sin duda, uno de los hombres con estilo más marcado del panorama musical nacional. Lo suyo es puro rock. El look del madrileño ha evolucionado hasta conseguir ser claramente reconocible gracias, en parte, a saber mezclar sus prendas fetiche y atreverse a meter piezas de tendencia que muy pocos hombres se lanzan a usar.

La imagen de "me puse lo primero que cogí" que transmite la ha conseguido a base de meter en el armario prendas que hablan el mismo idioma: el rock. ¿Quieres saber cuales son las prendas clave del look de Leiva? Nuestros amigos de MADMENMAG, que saben mucho de moda masculina, nos dan las claves.

Empieza por el sombrero

Leiva no es el mismo sin su sombrero. De hecho, cada vez que vemos una foto de él sin uno nos cuesta reconocerle ¿Te pasa a ti también? Esta prenda, un histórico de la moda masculina, se ha asentado como estandarte del look de culturetas de todo el mundo y Leiva fue de los primeros rostros conocidos en España en incluirlo como pieza clave de su imagen. Si quieres darle a tu outfit un toque Leiva tienes que empezar, sin duda, por el sombrero. A poder ser, de ala ancha.

Adora los jeans en todas sus versiones

Otra de las claves de Leiva en sus estilismos es el uso de los tejanos. En cazadoras, pantalones, camisas,... El concepto "jeans" está muy presente en el armario del músico, siendo muy rara la vez en la que le vemos sin una prenda de este tejido. Para vestir como un auténtico rockero, tenlo claro, vas a necesitar meter, al menos, una pieza tejana en cada look. Si te decides por los pantalones, apunta, el corte "slim fit" (tipo pitillo) es la clave.

Busca camisas retro en tiendas de segunda mano

Las camisas retro, preferiblemente de manga corta, también son imprescindibles en el look de Leiva. Con estampados, lisas,... La cuestión es que tengan ese aire vintage que todo rockero cool necesita. Puedes llevarlas medio desabrochadas si puedes lucir tatuajes como él o abrochadas hasta el último botón. En ambos casos estarás dentro del mood.

Atrévete con las tendencias

Dentro del espíritu libre del rockero entra atreverse a hacer cosas que no muchos hacen. Y hablando de moda eso implica atreverse a incluir en tus looks alguna pieza de plena tendencia. Leiva lo hace continuamente con pantalones de cintura alta, blazers estampadas y con bordados, sombreros nada convencionales... Que parezca que te has puesto lo primero que has cogido del armario no implica que sea cierto. A tus looks habrá que ponerles alguna guinda.

Ponte las botas

Está claro que Leiva adora las botas. Hasta se han convertido en protagonistas de la portada del libro "Toquemos juntos hasta que la muerte nos joda". Un recopilatorio de textos y fotografías de su gira "Monstruos". En cuanto puede añade a sus looks unas botas de piel desgastadas que, por cierto, quedan genial con los jeans de corte slim fit. Las botas, acuérdate de las famosas de caña alta y punta de los rockabillys, son una de las prendas fetiche de todo rockero y Leiva no podía ser menos. Si quieres seguir su rollo acuérdate de meter alguna en tus outfits.

La joyería masculina que no falte

Si cuando hablamos del look de C.Tangana decíamos que la joyería era indispensable, en el look de Leiva también lo es, pero con matices. Si el trap adora el oro amarillo y rosa, el mundo del rock se decanta por la plata y oro blanco. Las formas, que también pueden llegar a ser bastante extravagantes, cambian a elementos naturales como plumas de pájaros y, por supuesto, las imprescindibles calaveras. No nos olvidamos de los brazaletes, lisos o de eslabones, y de las cadenas finas con colgantes. Siempre, acuérdate, en plata u oro blanco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leiva (@leivaoficial_) el 26 Nov, 2018 a las 11:38 PST

Ya no hay excusas para no vestir como un auténtico rockero. ¿Te animas?