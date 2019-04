Alejandro Parreño, de ‘OT 1’, vuelve a la música con ‘El mundo que no conocí’

Muchos fueron los concursantes de la primerísima edición de Operación triunfo que aprovecharon el tirón de OT: el reencuentro para volver a probar suerte en la música. Fórmula abierta, por ejemplo, volvió a aunar sus fuerzas con Sin conexión. Sin embargo, otros prefirieron tomarse las cosas con calma, como Alejandro Parreño, que aplazó su vuelta y regresa ahora arropado por la formación Nómada.

Y es que la banda que lidera el cantante valenciano vuelve a los escenarios con El mundo que no conocí, su nuevo single y carta de presentación de su próximo trabajo discográfico.

La canción, producida por Manuel Tomás (ganador de dos premios Grammy), es descrita como "una llamada a valorar realmente lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. A veces nos ensimismamos con nuestros problemas, nuestros pensamientos, nuestra vida y nos volvemos un poco egoístas, ciegos a los demás, encerrados en nuestro ‘yo’ y no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Incluso nos es más difícil ver y apreciar lo que tenemos muy cerca de nosotros. A veces tenemos un amor que nos lo da todo y por no atenderlo, cuidarlo y valorarlo, lo perdemos. Al final nos arrepentimos, pero ya es demasiado tarde y hasta entonces no nos hemos dado cuenta que hemos perdido la oportunidad de poder descubrir un mundo maravilloso con una persona que nos lo daba todo".

¿Quieres escuchar el tema? ¿Y ver el videoclip? ¡Adelante!

El nuevo videoclip de Alejandro Parreño con Nómada

Alejandro Parreño tras 'OT'

Fue el séptimo expulsado de su edición de Operación triunfo y, al igual que todos sus compañeros, cerró un contrato discográfico con Vale Music tras su salida de la Academia. El primer álbum de Alejandro Parreño fue Perdido en el paraíso (2002), un disco en el que está incluido el que se ha sido su gran éxito: Ellas.

Con la misma discográfica salió al mercado Me río (2003), su segundo LP. Tres años después, en 2006, regresó a los escenarios con una nueva identidad: Nómada. Este 2019 lanzará Infinito, el cuarto disco para Parreño y el segundo para el grupo que capitanea el propio extriunfito.