Cómo tu pareja te puede arruinar la Semana Santa en un solo un segundo

Por fin llega ese esperado momento en el que echas todo un armario en una maleta minúscula y en la que siempre hay espacio para los “por si acaso” como tu mejor traje de baño aunque sabes que lloverá o incluso tu ropa de deporte por si acaso te animas en estos cuatro días, aunque no lo hiciste en los últimos cuatro meses.

Para algunos, la Semana Santa supone un poquito de relax, pero para otros sin embargo significa altos niveles de estrés porque les toca pasar más tiempo con sus parejas.

Siempre que hay mucha convivencia, se aumentan las posibilidades de esos roces tontos. Les queremos, y les admiramos pero juntos las veinticuatro horas del día hace que a veces tengamos que respirar hondo.

En este tipo de situaciones lo que siempre debemos tener claro es que hay que ponerse en el lugar del otro, incluso cuando te gustaría tirarlo por la ventana o ahogarle un poquito.

Hay que ser comprensivos porque todos tenemos nuestras rarezas, y seguro que son más de las que creemos.

De esto, no se libra nadie, ni Cristina Boscá. Parece que a su chico le encanta dejarse las toallitas húmedas abiertas… Como imaginaréis el siguiente que las use no sabrá si es cartón o un folio.

Pero bueno, esto no es para nada lo peor… Tenemos andayeros de todo tipo, roba mantas, tira pedos, con complejo de cura o sacados de la Cenicienta. No te puedes imaginar cómo está el patio. Son todos unas joyitas, pero oye, los queremos igual.

