Justin Bieber vuelve con nueva canción para “salvar al mundo”

Apuntad en las agendas este viernes 19 de abril porque será cuando podamos escuchar una nueva canción de Justin Bieber. Llevábamos varios días escuchando rumores sobre un nuevo tema que contaría con la colaboración del canadiense y ahora los protagonistas lo han confirmado.

Es una composición de Lil Dicky y ha sido él mismo el que ha anunciado quién le acompañará en su nuevo single: “Hola, creo que tengo que empezar a hablarles sobre esta nueva canción y vídeo que voy a publicar esta semana porque estoy muy emocionado. Realmente nunca he estado tan emocionado por nada en mi vida. Hay muchas cosas que quiero deciros pero quiero comenzar con dos palabras simples: Justin Bieber”.

El aludido compartía estas palabras del rapero y añadía un “este viernes. Salvemos el mundo”. Y claro, los fans de Bieber que pensaban que iban a tener que esperar una larga temporada para volver a escucharle, están revolucionados.

Hace apenas un mes, el cantante anunciaba un retiro indefinido de la música para centrarse en su recuperación. No olvidemos que ha desvelado que sufre una depresión de la que se está tratando para volver a sentirse feliz, más ahora, que cuenta con el apoyo de su mujer, Hailey Baldwin.

Parece ser que esta colaboración se grabó antes de hacer este anuncio. No tenemos muchos detalles pero junto a la canción, lanzarán un vídeo en el que, al parecer, también podrían aparecer DJ Khaled, Katy Perry, Halsey, Shawn Mendes y Adam Levine.

Será la primera canción de Bieber tras No brainer junto a DJ Khaled, Quavo y Chance the rapper de hace ocho meses. Si hablamos de él solo, no ha publicado ningún tema propio desde hace tres años cuando lanzó su álbum Purpose.

Lil Dicky es un rapero y comediante norteamericano que siempre ha vivido bajo un gran halo de creatividad que ha desarrollado en todas las facetas de su vida. Presentaba campañas de publicidad con música rap y también trabajos de clase.

En 2015 lanzó su álbum debut, Profesional Rapper después de haber viralizado el vídeo de Ex boyfriend, que en tan solo 24 horas había superado el millón de reproducciones.

Ya veremos si su paso por Coachella este último fin de semana le ha animado a volver a centrarse en la música. Ha estado disfrutando de los conciertos junto a su mujer y han coincidido, también, con una de sus ex, Kendall Jenner. Aunque al parecer, ambas se llevan a las mil maravillas.

Además, ha asegurado sentirse orgullosa de Ariana Grande, no se perdió su concierto y ha cumplido el sueño de Billie Eilish que estaba deseando conocerle. Él mismo ha compartido las imágenes de ese encuentro.

También se ha declarado orgulloso de esta jovencita que lo está rompiendo con su álbum debut.