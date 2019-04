Medusa Festival 2019 cierra el cartel y sorprende con la incorporación de Ingrosso

Medusa Festival 2019 se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la música electrónica. En la playa de Cullera, Valencia, del 7 al 12 de agosto tendrá lugar este festival tan variado e internacional.

La sexta edición del Medusa acogerá a una treintena de artistas confirmados. Entre las últimas incorporaciones destaca la presencia de Sebastian Ingrosso, el DJ sueco integrante del dúo Axwell Λ Ingrosso, con grandes éxitos a su espalda como el ya imprescindible Sun is Shining. Sin duda, un cabeza de cartel que se une a los ya confirmados Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Vini Vici o Paco Osuna.

Nicky Romero también ha sido uno de las sorpresas finales. El productor de house holandés es muy conocido por temazos como Toulouse, Like home y I could be the one. Y para los amantes del techno Joseph Capriati ha sido uno de los artistas que el festival se guardaba bajo la manga, se une a Amilie Lens, Fatima Hajji o Deborah de Luca.

Pero en la variedad está el gusto y entre los DJs más internacionales se cuela el sonido comercial de Juan Magán, Henry Méndez y Gianluca Vacchi. Pero además, el sonido urbano corre a cargo de C. Tangana, Beret, Maikel Delacalle o Juancho Marqués.

Cartel completo del Medusa Festival 2019 / Medusa Festival

Medusa Festival se ha ido consolidando año tras año como un festival imprescindible en el mes de agosto. Playa, sol y mucha electrónica son las claves de su éxito. Además, de una puesta en escena increíble. Este año el escenario principal está diseñado por falleros e inspirado en el mundo de ensueño de Alicia en el país de las maravillas. ¡Una auténtica obra de arte!

El lema de esta edición es "El Secreto de Wonderland", hace referencia al universo de magia y fantasía que pretenden crear. Desde la organización del festival aspiran a superar el aforo del año pasado, cuando ya superó el récord de 300.000 asistentes. ¡Casi nada!