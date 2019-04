Del sensacional regreso de Rosalía a la subida de Robin Schulz: lo mejor de la lista

Se comenta en la calle, en las oficinas, en los atascos de la operación salida y hasta entre el público en las procesiones: ¡cómo ha estado la lista de esta Semana Santa! La del pasado sábado fue una mañana de emociones fuertes de principio a fin, que culminó con la llegada al número uno de la genial Ana Guerra con Bajito. Pero aparte del primer puesto, hay otras cosas muy interesantes que comentar de este chart vacacional.

¡Rosalía! La catalana volvió a dejarnos con la boca abierta. Si debutó en la lista hace unos meses con su espléndido Malamente, ahora ha regresado a lo grande con Con altura, su single junto a J Balvin y El Guincho. Este nuevo single se ha situado directamente en el #10, y es la entrada más fuerte. Impresionante. Además, su incorporación permite a J Balvin hacer doblete. El parcero tiene ahora mismo dos temas en el top 10: Say my name, junto a David Guetta y Bebe Rexha, que fue número uno dos semanas (ahora es medalla de plata) y este Con altura.

Sofía Reyes con Anitta y Rita Ora (#30) y Bombai (#34) también se estrenan en la lista con sus nuevos singles. Además, hay que celebrar el gran recorrido que está teniendo el último single de Robin Schulz en LOS40. Tras un salto de cinco posiciones, Speechless es la subida más fuerte de la semana; y ya está en el #11. El sevillano Beret ostenta el récord de permanencia (31 semanas) con Lo siento, que todavía está muy alto (#5) y podría ampliar su estancia en la lista mucho más tiempo. En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar le amplía esta información.