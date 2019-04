Carlos Right: “Cuando me dijeron que la canción era de Morat sabía que me iba a gustar”

Carlos Right se ha convertido en el primer concursante de Operación Triunfo 2018 que saca videoclip. Y, además, tiene álbum completo ya grabado. De momento, ha lanzado como avance, una nueva versión de Se te nota.

Fue la canción que le asignaron para la pre selección del tema eurovisivo. “Cuando me dijeron que la canción era de Morat, antes de escucharla, ya sabía que me iba a gustar”, aseguró en YU. De todas formas añadió que sabía que “no era un tema eurovisivo, se lo dije a los chicos de Morat”.

Efectivamente, no fue elegido, ganó La Venda de Miki, aunque tiene claro que si por algún motivo su compañero se siente indispuesto para ese día “yo me voy con la vaina loca para Tel Aviv”. Ya en serio, a diferencia de lo que ha hecho Amaia, que ha dicho públicamente que no le gusta la canción, él la apoya por el cariño que siente por su compañero: “Le va a ir muy bien. Le deseo lo mejor y creo que vamos a quedar mejor que estos últimos años”.

Lo de Carlos Right ha sido un golpe de suerte desde el principio. Entró en la Academia por los pelos cuando un concursante elegido antes que él se dio de baja en el último momento. “Cuando entré, lo decía la primera semana, me sentía como el suplente de allí y desde que Tony Aguilar y el jurado me dijeron que no era suplente, que me lo podía creer…hasta aquí”, recuerdo sobre aquellos momentos.

Ahora es el primero de su generación OT que tiene un álbum grabado. Lo lanzará el próximo mayo. “He estado grabando el disco desde salí. Me he pasado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana que no me iba del estudio, currando y currando”, aseguró.

De momento tenemos un primer single. “La canción no tuvo el recorrido que tenía que haber tenido. Era un riesgo porque la gente ya conocía la canción y es un riesgo sacar un single que la gente ya conocía porque a lo mejor hay gente que ya no la quiere escuchar”, reflexionó, pero él apostó por Se te nota.

“Si no hubiera grabado el álbum entero no hubiera sacado Se te nota, hubiera sacado una canción que no hubieran escuchado”, confesó. Pero no ha sido así y vamos a tener vaina loca para rato.

Ahora toca pensar en directo. El 3 de mayo arranca en Pamplona la gira OT, ante habrá dado algún concierto propio. Pero su gira en solitario comenzará en septiembre y está claro que tiene muchas ganas.

De los rivales de Miki en Eurovisión o de sus manías, charló un rato en YU y sólo tienes que darle al play para enterarte de todo.