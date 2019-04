Ester Expósito y Laura Moray cuentan las claves de ‘La caza. Monteperdido’ y ‘Élite’”

La caza. Monteperdido es una de las nuevas series de TVE que está recibiendo muy buenas críticas. Allí actúan Ester Expósito y Laura Moray que se han pasado por YU para contarnos algunas claves de este proyecto que las ha unido.

“Es una serie que, ahora que la estoy viendo como espectadora, no ya como actriz, alucino porque al final del capítulo siempre dices ‘no, Dios mío, que digan quién es, qué ha pasado’. Es muy guay, engancha muchísimo”, aseguró Moray.

Cada lunes la actriz, que no deja de asegurar que es millenial, queda con sus amigos para ver un nuevo capítulo, “no tienen ni idea de la serie porque no he contado nada, veo sus reacciones y están que les falta mandarme callar”.

Ambas dan vida a unas chicas de 16 años y aunque ellas tienen algunos años más, no andan muy lejos de esa adolescencia. “Mi personaje es todavía más heavy porque es como si tuviera once años. Es como más inocente y creo que ahí está la clave, esa dulzura e inocencia de haberte perdido cinco años de tu vida”, contó Expósito.

Ella, además, está grabando la segunda temporada de Élite y guarda silencio como sus compañeros aunque nos ha desvelado algún detalle: “Hay tres personajes nuevos que vais a flipar y van a sorprender mucho personajes que se van a mezclar y nadie se espera que esas tramas pudieran llegar a relacionarse”.

Ver esta publicación en Instagram Partners in crime🖤 Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 4 Abr, 2019 a las 1:33 PDT

Pero hasta ahí puede leer. Tras asegurar que entre el equipo de Élite hay muy buen rollo, volvieron a retomar la serie de La caza. Monteperdido y sus grabaciones en los Pirineos. “Hubo trabajo pirenaico y hubo farra pirenaica. Era un pueblo diminuto. Había un bar que se llamaba El Mojito y ahí nos echábamos unos bailes”, desveló Moray.

Para ella esta es su primera serie y reconoce que, de momento, no le ha cambiado mucho la vida. “Lo único, que igual me beneficia para trabajar. Te da visibilidad. Pero la vida sigue igual. Alguna vez si me han parado para decirme ‘oye, ¿puedes decirme quién es el malo?’, y yo, ‘no’, y ya está.

Carlos Marco se unió a la charla y montaron un consultorio colectivo al que han llegado #referente con consultas sobre las enfermedades que se pueden fingir para tener vacaciones en Semana Santa o la mejor manera para declararse.