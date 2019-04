Andrea Compton: “Cualquier cuerpo siempre lo intentas hacer mejor en redes sociales”

Javier Ruescas es uno de los nombres más reconocibles dentro de la literatura juvenil de nuestro país. Ha escrito bonitas historias románticas o costumbristas en las que siempre hay mensajes positivos que intentan reflejar lo bueno de la sociedad en la que vivimos, o, por lo menos, lo bueno que debería tener.

Acaba de publicar su primera novela gráfica, Esencial, y lo ha hecho junto a Andrea Compton, colaboradora de YU, y Lola Rodríguez, que se ha encargado de las ilustraciones. Juntos han dado forma a una historia de tres chicas que son aceptadas para entrar en un talent show que promete sacar lo mejor de ellas mismas.

Las redes sociales son fundamentales y la imagen que proyectamos juega un papel decisivo y sobre esos temas que forman parte de nuestro día a día hemos hablado con ellos.

¿Cómo surgió la idea de probar un formato nuevo?

Andrea: Yo era super fan de las Winx, que era un comic que yo leía cuando tenía 12 años y estaba super emperrada en hacer una historia similar. Yo tenía una idea original y se la comenté a Javi, quería liarle a él porque sabe mucho más que yo y me pareció muy divertido hacerlo con más personas. Le dio la vuelta a toda la historia y al final hicimos una historia un poco más actual de tres chicas que se conocen, se hacen amigas y cómo se enfrentan en el día a día a las redes sociales y demás.

Javier: Es una novela gráfica que, para empezar, a nosotros nos hubiera gustado leer, que refleja la actualidad, que refleja las inquietudes del público que más nos sigue, que son los jóvenes, y que hace una especie de reflejo de la sociedad y no sólo del universo de los influencers.

Esencial habla de muchas cosas…

Javier: Habla sobre el monopolio de una empresa que cuando lo controla absolutamente todo ya no tienes oportunidad de ser diferente. Habla de las apariencias, de la sororidad con estas tres amigas que pese a que la sociedad intenta ponerlas a las unas contra las otras, ellas se mantienen juntas y luchan por un fin común. También habla al ser uno mismo y a que nos reconozcan como realmente somos.

En el anterior libro que compartisteis poníais el énfasis en el bullying, ahora en aceptarte tal y cómo eres… ¿la literatura debe de tener un fin social?

Javier: Nosotros no lo incluimos de una forma consciente, contamos una historia, así es como empezó este proyecto, pensamos en las amigas, en los personajes, en las relaciones, en Julia con su abuelo, en Maggie con un problema en el instituto, en Liv que vive sola sin una familia y lo que busca es una familia y, de repente, empieza a surgir todo lo demás. Está implícito y hay muchos mensajes que iremos descubriendo en base a lo que los lectores nos van comentando.

Esta novela gira entorno a un reality… ¿es una escena tan habitual entre los jóvenes para normalizarlo de esa manera?

Andrea: En este mundo sí. Hay un grupo de gente que querrá. Por ejemplo, Julia es super friki fan de Esencial y lleva años participando y tiene toda la habitación pintada con cosas de Esencial y está como loca con el tema. Sin embargo, Liv pasa del tema y se encuentra de casualidad con ello y dice ‘¿por qué no?’. Maggie es super tímida y no quiere, son super diferentes las tres. Hay gente que sí quiere meterse en Esencial y gente que no, de manera que no representa a toda la sociedad de igual forma que no todos los personajes que salen viendo Esencial representan a toda la población sino que es un grupo de gente.

Javier: Al final, en la sociedad actual, independientemente del grupo de personas que quieres que te vean o a la que tú quieras ver, no tienes por qué estar enganchado al mundo de los youtubers o instagramers, para estar más preocupado de lo que se estaba hace años sobre qué es lo que posteas, cómo lo posteas, qué fotos subes, ya sea solo para el grupo de la clase, para tus amigos, o para un grupo enorme que no conoce. Ignorar esa realidad es ignorar lo que está pasando porque está presente en el día a día, da igual el ambiente en el que te muevas. Queríamos hacer un poco foco en ello de una forma al estilo casi de Black Mirror, de oscurecerlo un poco.

Todo lo que se pone en internet se escribe con bolígrafo y no con lápiz.

¿Un llamamiento sobre el uso de las redes sociales?

Javier: No es un ‘cuidado la tecnología es peligrosa, no subas a las redes sociales tu vida’, sino ‘ojo, ten en cuenta quién es la gente que te va a ver, mira a ver lo que subes’ y es un mensaje más de ser consciente de que todo lo que se pone en internet se escribe con bolígrafo y no con lápiz. Pero no es el terror a la tecnología.

Pero sí a que hay una vida real y una virtual que a veces están muy alejadas, ¿no?

Javier: Depende de cada uno y de lo que tú quieras mostrar. Pero es evidente que uno no puede juzgar nada por lo que ve en redes sociales porque todos ponemos un 5% o un 10% de nuestras vidas, depende de quién seas, pero ese también es un mensaje de Esencial, que la línea entre realidad y ficción a veces es un poco difícil de diluir cuando no vemos los créditos al principio y final de un post. Al final, los influencers que mejor funcionan suelen ser personas que, de primeras, generan esa empatía con el espectador.

Es importante que los adultos que tienen hijos estén pendientes de la actualidad que más toca a sus hijos.

Pero para los niños que entran en este mundo, sigue siendo todo muy confuso, ¿no?

Andrea: Depende de cada uno. Yo siempre lo veo reflejado en mi hermana que es más pequeña que yo y la veo hasta más preparada que yo. Habría que verlo en cada caso.

Javier: Hay habilidades sociales y emocionales que una persona de 13 años no tiene y va adquiriendo con el paso de los años. Lo que tiene que pasar es que la gente que tenga a su alrededor que sea más adulta y sepa lo que está pasando le explique lo que hay. Sí que es cierto que al final cuando no tienes la edad suficiente todo te parece de una manera por eso es importante que los adultos que tienen hijos estén pendientes de la actualidad que más toca a sus hijos.

Dependencia de la aceptación de los demás a través de las redes sociales, ¿creéis que es un mal muy extendido?

Andrea: Es una situación que estamos viviendo todos en esta época con todo el tema de querer encajar o ser super feliz que está muy metido. Es como antes con todas las revistas, los cánones de belleza, no salimos de ese bucle de querer encajar o querer estar mejor.

¿Vosotros habéis pasado por ese momento de que os ha afectado más de la cuenta los comentarios que recibís en redes?

Andrea: Yo he tenido épocas en las que me ha podido afectar más un comentario, en general no, pero yo creo que hay personas a las que les puede afectar más y es cuestión de ponerlo en perspectiva y entender que quién te está escribiendo todo eso no tienen nada que ver contigo y, además, lo hace desde una situación que desconoces, entonces hay que mirarlo con perspectiva.

La única verdad no está dentro de las redes sociales.

Vosotros os movéis mucho en estas plataformas, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio?

Andrea: Es importante enseñar que lo único importante no son las redes sociales, yo creo que eso es importantísimo, el que el único mundo no está ahí dentro. La única verdad no está dentro de las redes sociales. A nivel educación sería explicar ‘oye, esto para nada es el mundo real, el mundo real está en tu día a día junto a las redes sociales, pero no lo es todo’.

Una de las protagonistas lo primero que hace al entrar en el concurso es cambiar su cuerpo… un guiño al body positive, en eso sí estamos avanzando, ¿no?

Andrea: Cualquier cuerpo siempre lo intentas hacer mejor en redes sociales. Da igual qué cuerpo tengas, estés más gordo o flaco siempre, en redes sociales, está esto de ser el mejor, el más delgado, el más guay y es un poco una crítica a eso. Querer encajar en eso.

Hablabas de sororidad. Las tres protagonistas son chicas que se necesitan las unas a las otras. Eso va acorde a los tiempos.

Lola: Desde el principio estaba claro que tenían que ser tres amigas porque lo de la sororidad es algo que nos preocupaba mucho y porque tampoco es algo que se vea mucho. Siempre se ven hombres siendo amigos y que las mujeres sean el amor pero que sean ellas sus propios personajes y se hagan amigas y pasen sus cosas y luego se reconcilien, se ve menos.

Andrea: Lo echaba de menos de las Winx, yo decía ‘yo quiero eso’ me encantaban, me sentía identificadas con todas.

Javier: Tampoco es como ‘sumémonos a esta tendencia feminista’. Yo creo que el feminismo tiene que estar presente en todo y nos queda mucho por aprender, a mí el primero.

Para reflejar algo bueno tienes que quererte a ti mismo.

Al final la moraleja puede ser que este tipo de concursos y las redes sociales pueden hacer que nos olvidemos de quiénes somos realmente, ¿qué reflexión hacéis respecto a esto?

Javier: Hay que rodearse de gente que te quiera y ser muy consciente de que para reflejar algo bueno tienes que quererte a ti mismo y tienes que cuidarte porque si no, cuando vengan los comentarios y otras personas te van a hacer creer que no vales y, sin embargo, eres perfectx tal y como eres.

Andrea: Para mí la reflexión es que son más importantes las tres amigas que un post en Instagram.

¿Qué es para vosotros ser esencial?

Javier: Esencial para mí es atreverse a ser tú mismo que siempre ha sido difícil y arriesgado pero en los tiempos que corren, lo es aún más. Querer, admitir que te gustan cosas maravillosas. Quererte tal y como eres.

Andrea: Al principio todo se inicia con que ser esencial es ser un producto, exitoso, famoso, cada uno lo que busca en el programa y para mí, esencial, es la amistad de ellas. Lo que más te puede poner en la tierra son tus amigos y eso es lo que importa.