La llorona, La espía roja y Gracias a Dios, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta Semana Santa los estrenos de cine se adelantan y podemos disfrutar de ellos antes del viernes.

Puedes elegir entre nuestra recomendación, el thriller sobrenatural La llorona, el biopic La espía roja, el film basado en hechos reales Gracias a Dios, el drama ucraniano Donbass,la cinta de animación española Bikes y la dramedia Un corazón extraordinario.

Película basada en la vivencias de Melita Norwood, la espía británica que operó durante más tiempo al servicio de la KGB. Durante la II Guerra Mundial y después de enamorarse del enemigo, tuvo que elegir entre traicionar a su país o salvarlo de una catástrofe nuclear.

Sophie Cookson (Kingsman: El círculo de oro) y Judi Dench (Asesinato en el Orient Express) protagonizan este film dirigido por Trevor Nunn (Noche de reyes, Lady Jane).

Un hombre se entera de que un sacerdote que abusó de él cuando era un niño sigue trabajando con pequeños. Junto con otras de las víctimas del sacerdote, empezaran una batalla por la verdad y la justicia en defensa de los niños.

François Ozon (El amante doble, Frantz) escribe y dirige esta película, en la que podremos ver las actuaciones de Melvil Poupaud (Une jeunesse dorée) y Denis Menochet (De la vieja escuela).

La vida que todos conocemos se tuerce cuando se llama paz a la guerra, el odio es llamado amor y la propaganda de guerra es presentada como la verdad absoluta.

Valeriu Andriuta (A Gentle Creature) y el novel Evgeny Chistyakov son los actores protagonistas de este film escrito y dirigido por Sergei Loznitsa (Victory Day, The Trial).

Manuel J. García (La leyenda del gigante de la montaña, Marco Antonio, rescate en Hong Kong) es el director de esta aventura infantil en la que nos adentraremos en Spokesville, hogar de unas extrañas pero divertidísimas bicis que se verán envueltas en un gran dilema: ¿gasolina o una nueva y sostenible tecnología?

Comedia dramática que narra una historia sobre el sentido de la responsabilidad, juntando a un treintañero viva la vida con un adolescente que padece una dolencia cardiaca.

Marc Rothemund (The Girl with Nine Wigs, Single by Contract) es el director y Elyas M'Barek (Bienvenidos a Alemania) y Philip Schwarz (Berlin '36), los actores protagonistas.

Nuestra recomendación de la semana:

Prepárate para ver el terror que ha quedado atrapado entre el cielo y el infierno, unas lágrimas eternas sedientas de vidas que reemplacen a aquellas que hace tiempo perdió. En vida ahogó a sus hijos y ahora quiere reemplazarlos. La Llorona se arrastra en las sombras y sus métodos son terroríficos.

Dirigida por Michael Chaves (The Conjuring 3), la película cuenta con las interpretaciones de Linda Cardellini (Green Book) y Patricia Velasquez (Princesas rojas).