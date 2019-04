Sam Smith & Normani y Mabel, aspirantes a la lista esta semana

¿Cuáles son los sonidos de la Semana Santa? Están las trompetas lúgubres que acompañan las procesiones, las saetas y los tambores; también, el susurro de las olas para quienes aprovechan estos días y se van a la playa; los motores de los coches en la carretera; el repicar de la inevitable lluvia… Pero en la lista de LOS40, los sonidos no cambian ninguna época del año: la buena música y la mejor radio son nuestro menú semanal, y de cara a este sábado dos canciones están sonando con fuerza como posibles incorporaciones.

La primera se titula Dancing with a stranger, y viene firmada por Sam Smith y Normani. A ambos los conoces de sobra. Sam ha sido número uno hace nada con Promises, su colaboración con Calvin Harris, y Normani fue componente de Fifth Harmony, el grupo del que salió Camila Cabello. Con este single, Normani Kordei podría convertirse en la segunda exFifth Harmony en conseguir un gran éxito en solitario.

Ambos han participado en la composición de este tema, que está arrasando ya en toda Europa. Ha sido número uno en Alemania y Austria y en la influyente lista de ventas del Reino Unido ha llegado hasta la tercera posición. Estamos acostumbrados a los dúos entre DJs y cantantes, y esta canción tiene la particularidad de que está interpretada por dos grandes voces. Toda una exhibición de cuerdas vocales que puede entrar en la lista el sábado si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

El otro tema que puede ingresar en la lista esta semana es Don't call me up, de Mabel. De conseguirlo, sería el debut en LOS40 de esta joven cantante desconocida hasta ahora en nuestro país, pero con excelentes credenciales familiares: su madre es la cantante sueca Neneh Cherry, que tuvo varios éxitos en la década de los noventa, quien a su vez es hija adoptiva del trompetista de jazz Don Cherry. El tío de Mabel no es otro que Eagle-Eye Cherry, también cantante. Su padre es Cameron McVey, productor de Massive Attack.

Este single la sitúa en un sonido muy próximo al de Dua Lipa; se trata de un tema bailable, pero a la vez con mensaje de empoderamiento femenino: "No me llames", le dice al chico. "Voy a salir esta noche". En el vídeo, Mabel pasa de su pretendiente mientras se prepara para montarse una fiesta con sus amigas. No es el primer tema de Mabel, que lleva grabando desde 2015, pero sí el primero que puede entrar en nuestra lista. Si quieres que así sea, apoya su candidatura con el HT #MiVoto40Mabel. Por cierto, su madre, Neneh Cherry, fue número uno de LOS40 en 1996 con Woman. ¿Te imaginas que su hija consigue lo mismo? No sería el primer caso de madre/hija números uno en LOS40, pues antes lo lograron Malú y su madre, Pepi, que fue componente del cuarteto de chicas Arena Caliente (número uno en 1972 con Mátame). ¡Suerte a todos!