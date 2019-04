Tears For Fears y Weezer se reúnen para interpretar un clásico de los 80

El último episodio de Jimmy Kimmel Live ha tenido dos bandas invitadas de lujo que han interpretado un tema de forma conjunta. Weezer y Tears for Fears se han lanzado a tocar y cantar Everybody wants to rule the world, el tema del grupo de Curt Smith lanzado originalmente en 1985.

No era la primera vez que Weezer se lanzaba a interpretar este mítico tema. Los californianos incluyeron esta versión en su álbum de covers lanzado en enero, The Teal Album, y no solo eso, sino que también habían invitado al dúo inglés a hacer el tema con ellos en el Festival de Coachella.

Durante la interpretación, Curt Smith y Roland Orzabal se encargaron de las voces, este último también de la guitarra, mientras que Rivers Cuomo y compañía apoyaron en la instrumentación y en los coros.

Weezer ft. Tears for Fears - 'Everybody Wants to Rule the World'

Ambos grupos siguen en activo y no han dejado de publicar nueva música. El pasado mes de marzo, Tears for Fears lanzó The Black Album, una colección de material nuevo, pero Weezer también han estado experimentando últimamente con una serie de versiones que les alejan de su sonido original en otro LP, The Teal Album, con versiones que van desde Black Sabbath, The Turtles, ELO y Michael Jackson hasta Tears For Fears y Toto.

De hecho, con estos últimos vivieron una curiosa historia que fue la que les llevó a seguir por el camino de las versiones musicales. Africa de Toto surgió después de que una campaña online de fans lo pidiera con insistencia.

Tears for fears, este verano en Valencia

El 4ever Valencia Fest será la única oportunidad de ver en España en 2019 a Tears For Fears en su regreso a nuestro país después de veinte años. El emblemático dúo británico de los 80 autores de himnos generacionales como Shout o Everybody wants to rule the world y liderado por Roland Orzabal y Curt Smith ha elegido Valencia para reencontrarse con el público español.

¡Vuelve @TearsForFears y con más fuerza que nunca!



El dúo británico hará que los #4evers canten y bailen todos sus grandes éxitos y tendrán la oportunidad de disfrutar por primera vez escuchando alguna de sus nuevas canciones en vivo y en directo.



Conviértete en #4ever y sueña pic.twitter.com/Sp22DVMSYn — 4everValenciaFest (@4everValencia) 28 de enero de 2019

No se trata de un festival al uso, ya que la propuesta de este evento musical, reducido a una sola jornada y con tres únicos artistas como cabezas de cartel, permitirá que tanto Tears For Fears como Keane y Los Planetas, los otros dos grupos presentes, ofrezcan un set completo, tal y como lo hacen en los conciertos de su gira, sin preocuparse por tener que acortar la duración.