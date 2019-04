Panic! at the Disco, altas esperanzas cumplidas: número 1 de LOS40

El Sábado de Gloria no ha podido traerles mayor gloria a Panic! at the Disco, que después de 11 semanas en lista y tras un salto de cinco posiciones, llevan su tema High hopes al primer puesto de LOS40. Primer single en la historia de este grupo de Las Vegas en entrar en la lista, y primer número 1: no está mal.

El proyecto del cantante Brendon Urie (que adopta la forma de banda para salir de gira) tiena ya una larga trayectoria a sus espaldas. Su primer disco fue A fever you can't sweat out y salió en 2005. Desde entonces han publicado otros cinco álbumes, el último de ellos, Pray for the wicked, de 2018, que contiene este flamígero High hopes. Con él han llegado al número 1 de ventas en su país (también lo lograron con el anterior, Death of a bachelor, que vendió un millón de copias) y al dos en Reino Unido.

Parten del rock para acercarse a diferentes estilos en cada uno de sus discos. Han dicho de ellos que eran una banda "emo", etiqueta que rechazan totalmente, y en este High hopes han coqueteado con la eletrónica, mezcla que deriva en un sonido único muy personal. Tanto si los conocias de antes como si no, es momento de celebrar el mayor éxito en España de los Panic: ¡enhorabuena!