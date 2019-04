Becky G a Maluma en su nuevo tema: "Yo no te lavo los trastes"

Becky G ha vuelto a hacerlo. Ha publicado La Respuesta, el que se ha convertido en un nuevo himno del Girl Power que rompe con los estereotipos de la desigualdad de género. Pero no lo hace sola, sino acompañada de nada más y nada menos que Maluma.

Así es. Tras publicar su tan esperado tema con Madonna, el colombiano se ha unido a la intérprete de Sin Pijama para lanzar esta colaboración que ya ha dado de qué hablar.

La Respuesta llega cargada de ritmos latinos y una letra que reivindica la independencia de la mujer en su propio hogar y de aquel hombre que la desea. De hecho, Becky G se encarga de dejarlo claro en algunos de sus versos, como "yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. Si es lo que estás buscando, entonces ve a buscarlo en otra".

Pero eso no es todo. Lo que también hemos de destacar de este tema son las estrofas que interpreta Maluma. "Tranquila, mami, que yo estoy claro. Haz tu cosa, que yo me lavo mi carro. Sé lo que sientes y no le de mente. Yo estoy buscando una mujer independiente".

Esto ha generado una revolución en las redes sociales, donde miles de seguidores han comenzado a compartir algunos de los fragmentos de esta canción.

Esta colaboración también se ha publicado en formato vídeo. Daniel Durán ha sido el encargado de dirigir este videoclip ambientado en los años 50 que está protagonizado por un Maluma anunciando una marca de jabones en el televisor y una Becky G reivindicativa que luce un modelito color salmón muy típico de la época.

Daniel Durán también ha dirigido el videoclip de Sin Pijama de Becky G y Natti Natasha.

A esto le acompañan, por un lado, diversas escenas de coreografías y, por otro, planos compartidos por ambos protagonistas que cantan a cámara.

Con tan solo dos días de vida, este vídeo musical alcanzaba los 8 millones de reproducciones y se posicionaba en el número 1 de las Tendencias de Youtube. ¡Wow!

Y tú, ¿aún no lo has visto?