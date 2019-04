C. Tangana nos aclara lo que significa ‘ontas’

“Ontas?”, escribía Miguel Ángel Silvestre en uno de sus últimos post en IG. “Pero cuántas personas te pagan el uber Migue…?”, le contestaba Silvia Abascal. Y está claro que no todo el mundo entendía este comentario. Una seguidora del actor contestaba a la actriz con un poco de mala uva: “Y a ti qué te importa? Como chiste non tiene ninguna gracia. A Miguel Ángel Silvestre nadie le pagó nunca nada, vale porque lo vale! Cuidado con los comentarios, la gente hila muy fino”.

Y la actriz prefirió zanjar la discusión con elegancia: “Gracias pero prefiero ser cuidadosa con la falta de humor, de conocimiento y de compresión, las bravuconas defensas del humo y una de las cosas que más condiciona nuestra vida: el enfoque de nuestra mente. Para bien o para mal; ‘te lo tiñe tó’”.

Más tarde, el actor volvía a colgar otro post sobre este tema: “Me acabo de enterar de que ‘ontas’ no significa ¿dónde estás?”, y añadía unas palabras que poco tienen que ver con la definición de este término que se ha viralizado esta Semana Santa. Hiba Abouk y Paula Echevarría compartían unos emojis partidos de risa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el 20 Abr, 2019 a las 7:19 PDT

El origen del término

Y claro, con todo lo que hemos leído esa palabrita estos días en redes, muchos todavía andan preguntándose de dónde viene todo esto. Al parecer ‘ontas’ es un acrónimo que suelen utilizar generalmente los mexicanos de ‘¿dónde estás?’.

Pero, como señalaba algún seguidor de Silvestre en sus comentarios, los millenials le han dado un nuevo significado aportándole un doble sentido. Y que conste que el fenómeno ha ocurrido a nivel internacional.

Muchos famosos empezaron a recibir esta palabra por redes y claro, no tenían ni idea de qué iba la historia. Selena Gomez o Lilly Collins decidieron preguntar directamente a sus fans por el significado.

No fueron las únicas. Alejandro Sanz y Alfred García también empezaron a recibir de forma masiva esa pregunta y, al principio, no sabían muy bien por dónde iban los tiros. Ahora parece que la cosa se empieza a aclarar.

Si te mandan la pregunta

Así que, si te mandan un ‘ontas?’ puedes reaccionar de dos maneras. Por un lado, puedes preguntar qué significa como han hecho otros antes y demostrar que no estás al día o puedes contestar ‘te pago un uber’ y así dejar claro que sabes de qué estás hablando y aceptas la propuesta. Pero antes deberían tener claro lo que estás aceptando.

La pregunta se está utilizando con un doble sentido. Sigue queriendo decir ‘¿dónde estás?’ pero con un extra al tratarse de una proposición de carácter sexual. Una pregunta que tiene como objetivo pasar un buen rato sin cita previa, compromisos ni ataduras sentimentales.

C. Tangana se sube al carro

El que ha aprovechado este momento viral ha sido C. Tangana que ha cogido la palabra para marcarse un nuevo tema que ha publicado en youtube y nos deja claro el doble sentido de esta palabra.

El vídeo sigue todavía en los primeros puestos de las tendencias de la plataforma, dejando claro el interés que hay por este término que seguro que si no has oído todavía, no tardarás.

Además, el trapero ha ido más allá y se ha comprado el dominio tepagoeluber.com para que todo el mundo pueda acceder a su canción que no podemos negar que tiene cierto carácter educativo, por lo menos para aprender a manejarse con el lenguaje que se usa en redes.