¿Qué pasa con AC/DC? Crecen los rumores de nuevo disco y gira

¿Qué está pasando con AC/DC? Es una pregunta que muchos de los fans de la emblemática banda de rock, una de las más importantes de todos los tiempos, se están haciendo. Desde hace unos meses, llevamos viendo entradas y salidas de la formación australiana que la han hecho protagonista en los medios, más que por sus conciertos o lanzamientos discográficos.

No ha habido ningún anuncio oficial, pero los rumores cada vez se están haciendo más fuertes en relación a un nuevo disco de AC/DC que servirá para rendir homenaje al guitarrista Malcolm Young, el guitarrista que murió en 2017 dejando un futuro incierto para la banda tras de sí.

Según ha declarado Mike Fraser, que es ingeniero de sonido de AC/DC desde hace la friolera de treinta años, la banda volvería muy pronto con nuevo material. Fraser asegura que el grupo lleva un tiempo grabando en Vancouver (Canadá) con la participación de Brian Johnson y con pistas de guitarra grabadas por el desaparecido Malcolm Young.

Al parecer en este nuevo disco también participará el icónico batería Phil Rudd, que fue retirado de la banda debido a sus problemas legales. Y es que Rudd, por lo visto, lleva años rogando el perdón de Angus Young para poder volver a la banda mientras continúa en arresto domiciliario y se desintoxica de su adicción a las drogas.

Pero alguien más además de Fraser ha confirmado esta noticia. El periodista especializado en música Eddie Trunk también se ha hecho eco de los rumores y ha ido a más confirmando que Brian Johnson, además de grabar el disco, será el cantante de la nueva gira del grupo. Recordemos que se había visto obligado a dejar AC/DC por una incipiente sordera, lo cual provocó que Axl Rose le sustituyera en su puesto como cantante. “Tengo fuentes que me han dicho que van a hacer una gira con Brian de nuevo”, admitió el reportero en su programa radiofónico. “Creo que es casi seguro que AC/DC por lo menos lanzará disco y será algún tipo de homenaje a Malcolm, como Back in Black fue un homenaje a Bon Scott. Así que no tengo ninguna duda al respecto y estoy bastante seguro de que también vayan a hacer shows”.

Axl Rose y Angus Young, de AC/DC, en un concierto en 2016 en Londres. / (Brian Rasic/WireImage)

La maquinaria de AC/DC nunca se detiene

Recordemos que, tras la muerte de Bon Scott en 1980, debido a una intoxicación etílica, a las pocas semanas ya contaban con Brian Johnson para sustituirlo. Después, Malcolm Young sufrió una demencia incipiente que obligó al grupo a grabar sin él. También fue sustituido el batería, Phil Rudd, por sus múltiples problemas con la justicia. Lo que está claro es que, después de más de cuatro décadas, AC/DC sigue siendo un enorme transatlántico sin frenos, ni ganas de echar el ancla.

La repentina muerte del legendario Bon Scott no fue un impedimento para que la banda continuara con su frenética actividad. Hay que recordar que, pocos meses después, publicarían su disco con mayor éxito, Back in Black, en 1980, con Brian Johnson como vocalista.

Sin embargo, los últimos escándalos han sido los que más han llenado los medios de comunicación con titulares extramusicales. Su gira 'Rock or Bust World Tour' de 2015 fue suspendida debido a los problemas de audición de Johnson. Podría seguir grabando música en estudio, pero no actuar en directo por los decibelios que alcanzaba. "La experiencia emocional que siento ahora es peor que cualquier cosa que haya sentido en mi vida antes", dijo el vocalista en un comunicado.

Como no hay mal que por bien no venga, esta circunstancia sirvió al grupo para anunciar al nuevo ‘frontman’, que no era otro que el controvertido cantante de Guns n’ Roses: Axl Rose. Sin embargo, este nuevo fichaje no gustó a todos los seguidores por igual, y los ‘sold outs’ empezaron a flojear desde ese momento.

AC/DC - Rock Or Bust World Tour - A message from Cliff

Pero los cambios no se quedaron ahí. También a raíz de esa gira de 2015, Cliff Williams, bajista ininterrumpido desde 1978, anunciaba que salía de la banda. En julio del mismo año avisó de que se retiraría al acabar el tour y, tras su último concierto, en septiembre publicó un vídeo en el que explicaba sus motivos a los fans: "Las cosas ya no son las mismas, todo cambia. Esto no tiene que ver con el hecho de que perdimos a Malcolm Young, Phill Rudd y Brian Johnson, sencillamente cambiamos. Creo que ya estoy listo para dejar la carretera".

Ante los últimos rumores, son muchas las dudas que preocupan a los fans y a especialistas del mundo de la música. ¿Habrá una nueva gira? ¿Podrá aguantar el oído de Brian Johnson los conciertos completos? ¿Grabará el disco y actuará? Por ahora, no parece que, a sus 64 años, Angus Young quiera retirarse.