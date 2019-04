'A kind of magic' de Queen, el disco que persiguió la inmortalidad

A kind of magic fue el duodécimo álbum de estudio de Queen, y se grabó entre agosto de 1985 y abril de 1986, en tres estudios distintos de Londres, Alemania y Suiza. El proyecto cobró vida como la banda sonora de la película Los inmortales, después de que el director Russell Mulcahy encargara un puñado de temas a la banda. Posteriormente comentaría que siempre había pensado en Queen para la música del film por sus canciones intensas semejantes a himnos. “La película necesitaba su energía”, explicó.

Los miembros de Queen pudieron ver los primeros 20 minutos de metraje para hacerse una idea del tono de la producción, y quedaron tan impresionados que muy pronto compusieron varios temas inspirados en esa historia que formarían el álbum Magic.

Cada uno de los integrantes de la banda se sintió atraído por algún aspecto distinto de la película, como se percibe en el hecho de que el álbum recorra un amplio espectro de emociones. Las canciones están repletas de referencias al film y a diálogos, así como a personajes y hechos principales: There can be only one! / No mortal man can win this day / The prize / It’s a kind of magic / Don’t lose your head, entre ellas. A Brian le impresionaron mucho la muerte de Heather (primer y gran amor del protagonista de la película) y el diálogo de sus últimos momentos, en los que fallece en brazos de su amado MacLeod –el Inmortal– en el espectacular paisaje de las tierras altas escocesas. MacLeod está destinado a vivir para siempre y a permanecer sin Heather el resto del tiempo. De repente su destino parece imposible de asumir. Who Wants To Live Forever es la canción que salió de este desgarrador momento de la película, escrita casi por completo por Brian cuando conducía hacia su casa después de ver las primeras escenas, tal y como recordaría él posteriormente.

A Roger le gustaban las frases “There can be only one!” e “It’s a kind of magic!”, lo que dio pie a su canción de título similar. Las brutales batallas de los Inmortales se han venido librando durante muchos siglos, pero solo en la década de los 80 del siglo XX alcanzarían su máxima intensidad. También este aspecto queda cubierto en la canción. Roger: "A kind of magic era una expresión presente en la película, que destacaba mucho. Aparece varias veces y es muy intensa".

Los personajes principales de la historia, y especialmente Connor MacLeod, el Inmortal, y su archienemigo El Kurgan, combaten enfrentándose a muerte para obtener la mayor recompensa, el primer premio. Alrededor de este concepto, Brian concibió su canción Gimme The Prize. Solo hay un modo de obtener el premio: ser el último hombre que permanece en pie, lo cual únicamente puede conseguirse mediante la macabra acción de decapitar a todos los rivales, de modo que al final azssolo quede uno, ‘There can be only one!’

'A kind of magic' de Queen, 1986. / EMI

Don’t Lose Your Head (con acompañamiento vocal de Joan Armatrading) sale de esta idea. Es un tema recurrente en la película que va creciendo a medida que cada guerrero va encontrando inevitablemente su espantoso destino, hasta que solo quedan dos, El Inmortal (The Highlander) y El Kurgan.

Princes Of The Universe (título original de la película) es una canción con factura de himno, un característico tema eficaz, contundente, que, al aparecer en single en 1986, requirió un vídeo de la misma intensidad y contundencia. El resultado fue un impactante duelo en pantalla entre el actor Christopher Lambert personificando su papel de Inmortal, con espada decapitadora incluida, y un Freddie Mercury igualmente intrépido armado solo de un pie de micrófono. Ambos combaten en medio de una escena de devastación mientras Brian, Roger y John van tocando a su aire. Son unas imágenes irresistibles, en las que Freddie parece más amenazador si cabe que el Inmortal con espada. Afortunadamente, ninguno de los dos pierde la cabeza en el enfrentamiento.

Directo al número 1

Un compositor de fama mundial, Michael Kamen, ya fallecido, compuso gran parte de la música secundaria de la película, y la peculiar combinación de su original estilo con las canciones de Queen, creadas por los cuatro miembros de la banda, resultó una alianza formidable. El álbum A kind of magic se publicó el 2 de junio de 1986 y entró en las listas del Reino Unido como número 1. Logró la categoría de doble platino en el Reino Unido y en el extranjero y alcanzó el primer puesto en las listas de varios países.

El batería John Deacon y el cantante Freddie Mercury, miembros de Queen, tocan en directo en 1986. / (Dave Hogan/Getty Images)

Algunos temas del álbum Magic son bastante distintos de los que aparecen en la película, sobre todo el que lleva el título, porque la banda reelaboró el material una vez concluida la postproducción de Los Inmortales.

La mitad del material de A Kind Of Magic apareció en los espectáculos en directo de la época y fue muy popular en lo que resultaría ser la última gira de conciertos de Queen: la enorme gira europea Magic. Los magníficos espectáculos arrancaron en Suecia el 7 de junio de 1986 y se prolongaron hasta el 9 de agosto, con un último concierto en el parque de Knebworth, Inglaterra. One Vision abría los espectáculos y Friends Will Be Friends marcaba el final, entre el intenso We Will Rock You y We Are The Champions.

Los singles

Aparecido seis meses antes que el álbum, en noviembre de 1985, One Vision fue el primer single surgido de Magic: el primer single de Queen escrito por toda la banda.

Queen - 'One Vision'

Inspirado por las experiencias en el concierto colectivo Live Aid de hacía meses –julio de 1985–, que resultaría ser el concierto más exitoso de toda su historia, Queen volvió al estudio con energías renovadas para crear este tema tan apreciado. La imagen del single consiste en una fotografía hecha por el famoso fotógrafo David Bailey entre bastidores en Live Aid. El vídeo se filmó en setiembre de 1985 en los estudios Musicland, mientras la banda preparaba el álbum en ellos. Rodado a lo largo de semanas, el vídeo ofrece una visión infrecuente de Queen trabajando en el estudio y supuso el inicio de una larga relación con el dúo director austríaco de Rudi Dolezal y Hannes Rossacher, que se mantendría hasta el último vídeo de Queen rodado con Freddie en 1991. One Vision aparecería posteriormente en la película Águila de acero (Iron Eagle).

A kind of magic, combinado con A Dozen Red Roses For My Darling, ambos compuestos por Roger, fue el segundo single salido del álbum. Publicado en el Reino Unido el 17 de marzo de 1986, fue un enorme éxito en todo el mundo, número 1 en más de 30 países. En Estados Unidos, la cara B se cambió a Gimme The Prize.

Freddie: “Roger hizo A Kind Of Magic de una manera completamente distinta, que estaba muy bien, pero yo notaba que tenía otro ángulo comercial. Me enteré de que estaba a punto de irse una semana a Los Ángeles, así que lo aproveché para cambiarlo completamente, y cuando volvió le dije: “¿Qué te parece?”, y él me contestó: “Me gusta”. El vídeo, rodado por Russell Malcahy, el director de Los Inmortales, se filmó en el Playhouse Theatre de Londres con temperaturas casi glaciales. Freddie representó el papel de un mago con capa impecablemente vestido, mientras que John, Roger y Brian, en marcado contraste, aparecían como vagabundos harapientos, antes de que el mago desconocido los transformara en músicos igual de impecables. El vídeo tenía una animación muy avanzada para la época, con varios personajes representados en la imagen del álbum Magic que cobraban vida y bailaban en pantalla.

Friends Will Be Friends fue el cuarto single del álbum Magic. Apareció en el reino Unido el 9 de junio de 1986 para que coincidiera con el inicio de los tres meses de la gira Magic. Combinado con un favorito antiguo – Seven Seas Of Rhye, de 1974 (el primer éxito de Queen) –, llegó al número 14 en el Reino Unido y se situó entre los 40 éxitos en otros países europeos. Curiosamente, no llegó a lanzarse en Estados Unidos ni en Japón. El vídeo de acompañamiento fue filmado en los estudios Stone Bridge de Wembley, Londres, en mayo de 1986, por Rudi Dolezal y Hannes Rossacher, y es memorable entre otras cosas porque 850 miembros del veterano club de fans de Queen en el Reino Unido estuvieron presentes para darles su apoyo.

Queen - 'Friends Will Be Friends'

El siguiente fue Pain Is So Close To Pleasure, coescrito por Deacon y Mercury, y al igual que Princes Of The Universe no llegó a estrenarse como single en el Reino Unido.

Siguió Who Wants To Live Forever, cuarto y último single británico salido de A Kind Of Magic. Lanzado en el Reino Unido el 15 de setiembre de 1986, y acompañado de Killer Queen, aparecida doce años antes, el single fue un éxito a escala europea. Con unos arreglos orquestales de lujo debidos a Michael Kamen, esta canción se ha convertido en un clásico del repertorio de Queen. Es uno de los films más memorables de Queen, entre otras cosas por la presencia de la National Philharmonic Orchestra, un coro de 40 niños y centenares de cirios que crean un ambiente especial.

Queen - 'Who Wants To Live Forever'

El último single de A Kind Of Magic fue One Year Of Love. Solo apareció en Francia y España, acompañado de Gimme The Prize (el tema del temible Kurgan en Los Inmortales). Steve Gregory toca el saxofón en un tema que es sin duda una de las más infravaloradas y poco conocidas joyas de Queen.