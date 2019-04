Aitana y Miguel Bernardeau publican su primer vídeo juntos

A estas alturas ya nadie duda de la relación que mantienen Aitana y Miguel Bernardeau aunque ellos no hayan dado el paso de confirmarla oficialmente. Esta Semana Santa se han ido de vacaciones juntos a Lanzarote, una tierra muy querida por la familia del actor.

Es la segunda vez que se acercan juntos a la isla, ya se dejaron ver por allí el pasado enero. Llegaron el jueves, con unos amigos, y alquilaron un coche en el aeropuerto para dirigirse a la zona de Famara donde a Bernardeau le gusta disfrutar de una de sus grandes pasiones, el surf.

De hecho, han tenido días de playa. Aitana se puso el bañador y tenía claro que iba a revolucionar a sus seguidores tras escribir junto a la imagen un “uhhhhhh” muy significativo. No faltaban comentarios de sus amigos como el de Javier Calvo que escribía un escueto “yes”, o el de Famous que añadía un “this girl is on fire”.

Ambos han publicado varias fotos de su viaje pero ninguna en la que podamos verles juntos. Mientras ella posaba en la playa, él lo hacía en “montañas de fuego”. Sin duda, un paisaje muy identificativo de la isla. “Pues me suenan mucho”, comentaba Elena Rivera.

Parece que no les ha hecho mal tiempo porque hemos podido ver al actor metido en el agua. “Foooootooooonnnn!”, comentaba su compañera de Élite, Danna Paola. En esa misma línea se ha pronunciado nuestra compañera de YU, percebes y grelos que no se resistía a escribir, “vaya fotón queridito”.

El caso es que ambos parecen felices y se han tomado estos días de relax como una oportunidad de disfrutar juntos, algo que no siempre pueden hacer por sus apretadas agendas. De hecho, se han debido sentir tan relajados que han decidido publicar su primer vídeo, juntos, en un storie.

Se les ve montados en el coche mientras él conduce y ambos escuchan música que disfrutan con coreografía incluida. Parece que esta relación va viento en popa.

Ahora toca regresar, como el resto de mortales, porque tenemos ganas de conocer el nuevo álbum de Aitana y ver la segunda temporada de Élite. Eso sí, Lanzarote seguro que los echa tanto de menos como ellos a la isla.