Looks festivaleros muy top para LOS40 Primavera Pop Madrid 2019

Ya no falta nada. El Wizink Center de Madrid se está preparando para reunir a los mejores artistas nacionales e internacionales en LOS40 Primavera Pop Madrid 2019. El próximo 17 de mayo, a partir de las 20.30h, tienes una cita con el festival que da el pistoletazo de salida a noches llenas de buena música y para el que queremos que estés bien preparado. ¿Cómo? Luciendo un lookazo festivalero que gire cabezas y que te de alas para disfrutar de lo más importante: bailar hasta el cierre.

Nuestros amigos de MADMENMAG han buceado en las redes sociales de influencers, modelos y celebridades de todo el mundo para llenarte de buenas ideas para vestirte en LOS40 Primavera Pop Madrid 2019 ¿Quieres verlas? ¡Aquí las tienes!

Looks festivaleros para ellas

Los básicos nunca fallan. Y, si no, que se lo pregunten a Lara Álvarez. Con este look de camiseta básica y short tejano estarás guapísima y lista para bailar hasta las tantas y, sobre todo, muy cómoda. Para darle rollazo puedes combinarlo con unos botas de piel bohochic y algún accesorio tribal (collares con plumas, pulseras de madera...). No te hará falta mucho más para ser la reina más cool de la pista.

Ponte un vestido estampado de flores, tendencia absoluta, y combínalo con botines estilo cowboy de piel. A Laura Matamoros le ha funcionado en su escapada a Coachella y, estamos seguros, estuvo comodísima bailando cada temazo. ¿Qué te parece? ¿Está guapísima o son cosas nuestras?

El blanco es el color del verano y en un vestido con transparencias y bordados como este que lleva Eugenia Silva, será un acierto seguro. Un clásico de estilo ibicenco que te llenará de buen-rollismo nada más ponértelo.

Llevar prendas que, históricamente, han sido consideradas masculinas es una tendencia que ha llegado para quedarse. ¿Te atreves con un traje dos piezas de estilo rockero? Si lo combinas con un sombrero de ala ancha y una camiseta estampada, como Jessie Chanes, marcarás la diferencia.

La última propuesta llega, con aires setenteros, de la mano de Úrsula Corberó. Vestido de tirantes en negro con una riñonera, mejor en colores flúor, para meter lo imprescindible. ¡Importante! Si le quieres dar el toque final elige una gafa de montura metálica sin cristales y unas zapatillas deportivas. ¡Triunfarás seguro!

Looks festivaleros para ellos

Los chicos para estar en plena tendencia sin renunciar a la comodidad y no disfrazarse, podéis apuntaros esta idea de look del influencer y modelo Sergio Carvajal. Sombrero, bermudas de rayas y camisa oversize de manga corta. Con rollazo y listo para comerte la pista bailando.

Un básico para este verano son las camisas de estampado hawaiano y, el modelo español Javier de Miguel, nos ha dado una buena idea para vestirlas en LOS40 Primavera Pop Madrid 2019 ¡Combinadas con un pantalón de algodón fino! Comodidad asegurada y marcando tendencia. Apúntalo.

Daniel Fox, uno de los reyes del streetstyle en instagram, nos demuestra que los básicos también funcionan con los hombres. Camiseta blanca de manga corta, tejanos lavados y una gorra beisbolera ¡Listo para darlo todo!

Si lo tuyo es el estilo italiano, tranquilo, también hay opciones de looks para ti. Una camisa de rayas blancas y negras, combinada con tejanos oscuros y te comerás la noche. La elegancia no tiene porqué estar reñida con la diversión y el influencer Antonio Pozo lo sabe muy bien.

Los más atrevidos pueden lanzarse con el animal print. Una tendencia de moda masculina con la que pocos se atreven pero que, bien combinada, causará sensación. River Viperii lo viste con shorts negros y chanclas californianas con calcetines blancos ¿Qué te parece? ¿Te atreverías a llevarlo?

Festivaleros y festivaleras nos vemos el 17 de mayo con vuestros mejores looks. ¡LOS40 Primavera Pop os espera!