Lil Dicky - Earth [2019]

We are the world se convirtió en todo un himno solidario de los años 80 que lideró un joven Michael Jackson y que intentaba concienciar sobre el problema del hambre en el mundo. En esa estela de los temas grupales que luchan por una buena causa tenemos ahora Earth, un single promovido por el rapero y comediante Lil Dicky.

En esta ocasión la causa que ha reunido a 30 artistas de proyección internacional ha sido el cambio climático y la concienciación por mantener y respetar nuestro planeta en las mejores condiciones de vida.

“Los océanos serán destruidos, las super tormentas se volverán aún más super, las ciudades se inundarán, el aire apestará y nos quedaremos sin alimentos y energía. Esto no sucederá en un par de siglos, los científicos aseguran que el calentamiento global está a la vuelta de la esquina. Pero prevenirlo está en nuestras manos”, podemos leer en la web de esta canción.

Y es que es un problema que nos afecta a todos y bien lo saben los artistas que no han dudado en sumarse al proyecto y entre los que encontramos a Justin Bieber, Ariana Grande, Halsey, Hailee Steinfeld, Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Adam Levine, Shawn Mendes, Charlie Puth, SIA, Miley Cyrus, Rita Ora, Miguel, Katy Perry, Ed Sheeran, Meghan Trainor, John Legend, Backstreet Boys, Bad Bunny o Psy.

Son muchos los que han querido celebrar con Lil Dicky el Día Internacional de la Madre Tierra que, desde 1970, se celebra cada 22 de abril. Ese fue el día elegido para publicar el tema y el vídeo que ya acumula más de 23 millones de reproducciones en youtube.

La canción está producida por el propio Lil Dicky, Benjamin Levin, Magnus August Hoiberg, Joash Coleman y Jamil Chammas y está producida por Benny Blanco y Cashmere Cat.

El vídeo de siete minutos de duración combina la realidad con la animación. Así podemos ver a Justin Bieber convertido en mono, Ariana Grande en cebra, Halsey en león, Shawn Mendes en rinocerontes, Charlie Puth en jirafa, Sia en canguro, Miley Cyrus en elefante, Katy Perry en pony o Ed Sheeran en koala.

Y no te pierdas el final porque también hay un Leonardo DiCaprio animado como gran activista que es en esta causa y que no duda en hacer un guiño a Titanic por la causa.