Juanes, sobre la polémica de ‘A VOX le pido’: “Es indignante”

Esta semana, LOS40 Global Show ha contado con unas de las estrellas colombianas más internacionales: el mismísimo Juanes. Aprovechando su paso por España, el cantante y compositor ha visitado los estudios de LOS40 para presentar el adelanto de su próximo trabajo discográfico: La plata, su nuevo sencillo en colaboración con Lalo Ebratt.

Videoclip oficial de 'La plata', de Juanes

"Es una canción inspirada en el ballenato que forma parte de mi próximo disco", confirma Juanes en el programa presentado por Tony Aguilar. "Ya había coqueteado con el ballenato en algunos discos. De hecho hice algunas canciones ballenatas, pero más alternativas. La plata es una canción más abierta y alegre, una que realmente representa ese sonido".

Además de promocionar su nuevo sencillo, el artista también ha dado su opinión sobre el lanzamiento masivo de canciones que se está produciendo en esta nueva era de la industria musical en la que lo digital está marcando los nuevos tiempos. "Es una locura, pero es interesante porque se hace y se consume más música", dice al respecto. "Siendo de la cultura del álbum he tenido que adaptarme a esta nueva época, pero me gusta porque ahora puedo estar grabando y de gira al mismo tiempo".

Juanes se pronuncia sobre 'A VOX le pido'

Tony Aguilar también le ha preguntado a Juanes por la reciente controversia surgida después de que VOX compartiera en sus redes de difusión una versión de su tema A Dios le pido cuyo título cambiaron por A VOX le pido. El cantante ya mostró su descontento en Twitter y en LOS40 Global Show ha vuelto a reafirmarse en sus palabras:

"La música no se debe tocar, y menos para hacer campañas políticas. Para mí es indignante y muy triste, una falta de respeto. No he querido escuchar la canción porque me molestaría. Pero no es la primera vez que me pasa y mis abogados están encima de eso".

Si quieres ver la entrevista completa de Juanes en LOS40 Global Show...¡dale al play!