Alejandro Sanz contra el cambio climático: “La cuenta atrás se acaba”

Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra pero parece que hay poco que festejar porque esa Tierra tal y como la conocemos, tiene los días contados. El cambio climático es un hecho y aunque cada vez son más los que se van concienciando de la necesidad de hacer algo, queda mucho camino por delante.

Una de las que ha convertido esta causa en su lucha diaria es una jovencísima Greta Thunberg. Una niña sueca que con tan sólo 16 años se ha convertido en una de las activistas medio ambientales con más fuerza.

Hija de un actor y una mezzosoprano, Thunberg quedó impactada con unos documentales y fotografías que le mostraron en el colegio sobre el progresivo deterioro de nuestro planeta. Decidió que había que hacer algo y empezó haciendo huelga en el colegio un día a la semana para ir a concentrarse frente al Parlamento sueco.

Y no piensa parar hasta que su país cumpla con los Tratados de París. Ella es la primera que predica con el ejemplo. Es vegana, no coge aviones, recicla y ha reducido su consumo. Y recorre Europa difundiendo su mensaje.

Precisamente es uno de sus discursos el que ha querido compartir Alejandro Sanz en sus redes sociales. “La cuenta atrás se acaba”, escribía el cantante, “en el 2030 la destrucción del planeta será irreversible. El cambio empieza por ti, no uses plástico, usa energía alternativa y rechaza todas las marcas que no respeten el medio ambiente”.

La niña lo expresa muy claro: “Alrededor del año 2030 se iniciará una reacción en cadena irreversible. Eso, probablemente, nos llevará al final de la civilización tal y como la conocemos. Es decir, a menos que en este momento se produzcan cambios permanentes y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo una reducción de nuestras emisiones en, al menos, un 50%”.

Thunberg es incapaz de continuar su discurso sin emocionarse porque es consciente de lo que se nos viene encima y de lo poco que estamos haciendo para que eso no suceda. “Estos cálculos no son opiniones o suposiciones salvajes. Estas proyecciones estás respaldadas por hechos científicos”, asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 22 Abr, 2019 a las 7:51 PDT

“Estamos en medio de la sexta extinción masiva. Las tasas de extinción son 10.000 veces más rápidas de lo que se considera normal con más de 200 especies extinguiéndose cada día”, continúa.

Amigos en la causa

Las palabras de Alejandro han calado en algunos de sus amigos. Rosa López era una de las que les daba las gracias por su entrega: “Gracias Alejandro. Aun así somos tan cerrados, que posiblemente mañana, o esta misma noche se nos olvide. En lo que pueda ayudar, cuenta conmigo. Sería capaz de dejar atrás cosas que amo por ayudar a hacer un mundo mejor. No quiero que mis sobrinos, ni ningún niño, sientan miedo a un futuro así, y no quiero, sobre todo, que ese problema sea irreversible y les caiga a ellos. Hagamos algo coño! (perdón)”.

Él no dudaba en insistir con su mensaje y reiteraba sus ideas: “Hay que empezar por no consumir plásticos e intentar cambiar a energía renovable…coches eléctricos, placas solares… Y también muy importante no consumir productos de empresas que non estén comprometidas y sigan contaminando impunemente”.

La diseñadora Alicia Hernández, de Dolores Promesas, también comentaba que “no somos conscientes de la herencia que dejamos. Gracias por compartir este vídeo que nos da un bofetón de realidad”.

En LOS40 somos conscientes de la necesidad de cambiar las cosas y por eso hemos puesto en marcha una campaña para concienciar a los más jóvenes sobre la necesidad de tomarnos el cambio climático en serio. #IDo, ese es nuestro lema y sólo esperamos que lo hagáis vuestro.