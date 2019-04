6 de 12 No, este libro no va de música… o sí…porque al final, vida y obra van de la mano en la historia de David Otero. El que fuera guitarrista de El canto del loco, ha decidido debutar en la literatura con un libro que narra sus vivencias como padre. Un regalo para sus hijos que podrán entender en un futuro y que nos desvela una faceta privada que nos resulta más desconocida.



Luna y Gael llegaron para completar su familia que decidió siendo muy joven empezar a formar con Marina, su mujer. Siempre quiso ser padre y siente como un regalo todo lo que sus hijos le aportan cada día. Aprende de ellos y procura enseñarles todo lo que él sabe para que un día puedan volar libres. Sin duda, unas peripecias que a los que han pasado por ello les hará sentirse comprendidos y a los que no, les ayudará a conocer mejor a un músico que ante todo…siente.