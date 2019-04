3 de 6 Haciendo caso omiso a los conflictos, Twice comenzaron a publicar sus primeros hits. Uno de ellos es Cheer Up, que pertenece al mini-álbum Page Two. Vendieron más de 150.000 copias. Posteriormente, el videoclip de su tema TT también alcanzó los 100 millones de reproducciones, batiendo de nuevo todos los récords. Estos éxitos fueron seguidos de la obtención de varios galardones y de la celebración de diversas giras, no sin antes haber dado el salto al mercado japonés con la publicación del disco #Twice en dicho idioma.