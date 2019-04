Descubre qué canción te asegurará tener un buen día

Hoy en Anda Ya hemos querido hablar de unas personas a las que conocemos muy bien. Esos queridos andayeros que hoy, como casi todos los días desde hace años, han maldecido ese sonido que, ya sea desde nuestro teléfono, nuestro despertador o incluso la chirriante voz de un familiar, les han hecho salir de la cama de manera forzosa.

Tenemos que decir que tenemos una buena noticia para todos los que se sobresaltan en el mejor momento del sueño, y sabes bien cuando te digo, justo cuando te ha tocado la lotería, entras en la casa que siempre has querido y te vas a comer un increíble pastel.

Tampoco podemos decir que no vayáis a madrugar nunca más, esa fórmula de momento aún no la hemos descubierto. Pero lo que sí sabemos es que, según un estudio reciente, existen varias melodías muy conocidas que si las usáramos de despertador harían que durante el día rindiéramos mucho mejor.

Sabemos que Anda Ya ayuda a remontar en esos primeros minutos de la mañana, pero nosotros queremos que aguantes con ese ritmo todo el día. Así que te vamos a desvelar qué canciones te ayudarán, según el estudio de la Universidad RMIT de Melbourne.

Una de ellas es todo un clásico, se trata de Good Vibrations de los Beach Boys, que por la forma de su melodía puede conseguir que seamos más creativos, rápidos y productivos.

Otras de las piezas musicales que por su estructura le pondrían las pilas a nuestro cerebro es Para Elisa de Beethoven, Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, o la canción Close to me de The Cure, entre otras.

Y no solo esto, este estudio también ha añadido que los sonidos de la naturaleza son muy positivos. Así que ya estamos tardando en reinventarnos y decir adiós al típico sonido de nuestro teléfono (o incluso apuntar a nuestros familiares a clases de canto o piano para que nos ayuden a levantarnos como es debido)

Si queréis enteraros con qué sonidos se despierta cada mañana Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá, ya estás tardando… ¡Pincha en el vídeoy te enterarás de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.