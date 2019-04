La música se une a los memes de El Debate de La 1

A veces es necesario ser políticamente incorrecto, y sino que se lo digan a los usuarios de Internet, quienes se han encargado de inundar las redes sociales de memes de los líderes políticos que protagonizaron este lunes 22 de abril el famoso Debate de La 1.

Lo han hecho a escasos días de celebrarse las Elecciones Generales que decidirán cuáles de todos ellos se hará con la presidencia del Gobierno en España. Pero entre tanta seriedad, nunca viene mal un buen chiste.

De hecho, la música ha sido el protagonista de muchos de estos memes que han ganado miles y miles de retuits. Sin ir más lejos, Malú ha protagonizado algunos de ellos. Por un lado, un usuario lo hacía a través de la letra de su tema Blanco y Negro y, por otro, la mismísima Itiziar Castro, actriz y exprofesora de Operación Triunfo, también la ha incluido en un meme de Albert Rivera. Hemos de recordar que son varios los rumores que apuntan a una posible relación entre el político y la cantante.

Tú dices blanco yo digo negro, tú dices voy yo digo vengo,

miro la vida en color y tú en blanco y negrooooo #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/bEK2OVIaKn — Marta ✨ (@marttaarm) 22 de abril de 2019

También era de esperar que el famoso silencio de Rivera y el tema de Thalía Me Oyen, Me Escuchan no tardasen en aparecer en Internet. ¿Lo escuchan? ¿Lo oyen? ¿Lo sieeeeenteeeeen?

En relación a este "silencio", Pablo Casado, el líder de Ciudadanos, Rosalía, C. Tangana, su relación y el famoso Ontas? también han sido objeto de meme durante el debate.

¡Pero eso no es todo! Los fans de Alfred García también han sido rápidos a la hora de sumarse a la colección de memes. En esta ocasión, aluden a Let Me Go, el tema del cantante que viene incluido en su álbum 1016.

¿Alguien dijo reggaetón?

¡Pero eso no es todo! Nosotros también nos hemos unido al oleaje de memes lanzando una pregunta en nuestra cuenta de Twitter @LOS40: ¿Con qué canción definirías este debate? ¡Anímate!