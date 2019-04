Jon Snow y Daenerys ya tienen su retrato familiar

Estos días solo se habla de una cosa: Juego de Tronos. La serie más exitosa de la década llega a su fin este mes de mayo y cada episodio que se emite se convierte en todo un evento. De hecho, son muchos y muchas los que trasnochan la madrugada del lunes para no comerse ningún spoiler. No los juzgo, es la decisión más sabia si al día siguiente no quieres saber absolutamente nada o no vives en una isla desierta.

Una de las tramas que más han dado que hablar de la serie es la de Jon Snow con Daenerys Targaryen. La reina de dragones y el bastardo de los Stark se han convertido en una de las parejas de ficción más famosas de la historia de la televisión. Tal es la buena acogida que tuvo en la séptima temporada que los fans le perdonaron el parentesco sanguíneo. Total, ya hemos visto hermanos liados en esta serie, no nos vamos a sorprender a estas alturas porque una tía y un sobrino compartan cama…

Pues bien, parece que Daenerys y Jon ya tienen su propio retrato familiar. Bueno, mejor dicho, Kit Harington y Emilia Clarke. La actriz británica ha compartido una divertida foto en su cuenta de Instagram junto al actor.

Como si fuesen vikingos y asomando la cabeza, Kit y Emilia ponen divertidas caras ante la cámara. Mientras que ella arruga la nariz y frunce el ceño, él prefiere poner cara de sorprendido.

Lo más divertido es el comentario con el que ha acompañado Emilia la foto: “The Family Portrait” (Retrato familiar). Por supuesto, se trata de una divertida alusión a la serie.

Sin lugar a dudas, los cuatro episodios que quedan de la serie van a dar mucho que hablar estos meses. ¿Terminará con un bonito retrato familiar o, por el contrario, uno de los amantes fallecerá?