Así se prepararon los Jonas Brothers para el segundo capítulo de Juego de Tronos

Los Jonas Brothers lo han vuelto a hacer. Han sacado a pasear su vena más fanática para dejar claro que Juego de Tronos es su serie favorita de todos los tiempos. Y es que todo queda en familia, ya que Sophie Turner, que interpreta a la mismísima Sansa Stark, es la pareja y futura esposa de Joe Jonas, el mediano de los hermanos.

Pero vayamos al grano. A escasas horas de emitir el segundo capítulo de la serie, Kevin, Nick y Joe publicaron un vídeo en el que aparecen en un estudio y Joe interpreta a pleno pulmón un fragmento de su tema Cool. En uno de sus versos dice "Sittin' there, winnin' like it's Game Of Thrones", y el cantante se aseguró de pronunciarlo con intensidad y mucha emoción.

Segundos posteriores, llegaron las risas. "Me hace gracia cómo ha dicho 'Games of Thrones'", dice. "Es la forma perfecta", añaden desde el fondo del estudio. "No, es la única forma de hacerlo", añade Kevin.

Vale, ya nos ha quedado claro que son unos frikis de la exitosa serie. De hecho, no es la primera vez que comparten algo relacionado con ella en sus redes sociales. Sin ir más lejos, el pasado 14 de abril publicaron una imagen editada de ellos sentados con sus espadas en tres tronos y el título de Cool con la tipografía de la serie de fondo.

Pero eso no es todo. El mismo Joe Jonas se disfrazó de Sansa Stark el día del estreno del primer capítulo en un vídeo al que le acompañaba la banda sonora de Juego de Tronos. ¡Un espectáculo!

La publicación de este último vídeo en el estudio se realizó horas antes de dar a conocer la que será la portada de su próximo álbum Happiness Begins, que verá la luz el próximo 7 de junio. Los Jonas Brothers han vuelto, como también lo ha hecho Juego de Tronos. ¿Casualidad? No lo creo.