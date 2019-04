El dueño de Asos está de luto tras los atentados de Sri Lanka

Anders Holch Povlsen es el hombre más rico de Dinamarca y el mayor accionista de Asos, esa tienda online en la que seguro que has comprado en alguna ocasión porque tiene precios bastante accesibles. Su fortuna, según Forbes, supera los 7.000 millones de euros.

Pero, el dinero no puede comprarlo todo y buena prueba es que el empresario está de luto porque acaba de perder a tres de sus hijos en los atentados de Sri Lanka. Lo han confirmado las autoridades danesas aunque no han trascendido más detalles.

La familia estaba de vacaciones de Semana Santa en el país asiático cuando ocurrió la tragedia. Una de sus hijas había compartido alguna foto de sus hermanos disfrutando de unos días de relax en aquel país sin saber lo que se les venía encima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALMA STORM HOLCH POVLSEN (@almashpovlsen) el 17 Abr, 2019 a las 7:45 PDT

El impulsor de su imperio fue su padre que en 1975 inauguró la primera tienda. Ahora la empresa tiene más de 15.000 empleados y posee marcas como Only, Jack&Jones y Vero Moda. Con tan sólo 28 años, Povlsen heredó la dirección de este emporio.

El multimillonario se casó con Anne Storm Pederson cuando ella trabajaba en el departamento de ventas. Tuvieron cuatro hijos: Alma, Astrid, Agnes y Alfred y ahora, tres de ellos han fallecido. Un duro golpe para la familia que debe de estar desolada en estos momentos.

La familia vive en Constantinsborg, un palacio neoclásico reformado que está en Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Aunque, son unos enamorados del Reino Unido donde poseen un gran número de propiedades, tantas que puede considerarse el mayor propietario de propiedad privada de Escocia.

Pese a toda su fortuna, sus hijos acudieron a colegios públicos y el medio ambiente siempre ha sido una de sus luchas. La pareja creó Wildland Limited, una empresa dedicada a la conservación, protección y desarrollo sostenible de importantes paisajes escoceses. Además, poseen una gran reserva natural en Rumanía donde protegen especies como lobos, osos o linces.

Pensaba legar todo su patrimonio a sus hijos pero ahora tendrá un único heredero.

Una tragedia para el mundo

El mundo está lamentando la tragedia ocurrida en Sri Lanka que ha acabado con la vida de más de 300 personas, entre ellas, dos españoles y ha dejado más de 500 heridos. Unos atentados que ha reivindicado Estado Islámico y que pone de relieve la barbarie humana.

Son muchos los que están llorando por lo sucedido y lamentando que tengan que ocurrir estas cosas. Uno de ellos, David Otero, un gran enamorado de aquel país que no podía dejar de expresar su sentir.

“Esta foto, me acompaña cada día en el escritorio de mi ordenador, la veo todas las mañanas en mi estudio y me hace recordar un viaje increíble por un país que me volvió loco. Nunca imaginé que un par de años después, escucharía una noticia de tanta barbarie en aquel lugar que solo desprendía sonrisas y paz… todo mi apoyo al pueblo Sri Lanka que hoy sufre el golpe de aquellos que no son humanos, de aquellos monstruos que pertenecen a otro mundo, porque yo no les considero de este…mucha tristeza…”, escribía junto a una imagen de aquel viaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Otero (@davidoteromusic) el 21 Abr, 2019 a las 4:32 PDT

Un ejemplo de los muchos que estos días han lamentado lo sucedido y han empatizado con un pueblo que se ha convertido en la víctima de la sinrazón.