Roi Méndez participó en un famoso programa Disney hace nueve años

Aunque todos conozcamos a Roi Méndez por ser uno de los concursantes de Operación Triunfo 2017 favoritos por el público, el programa de TVE no fue el primer concurso al que se presentó. Ni mucho menos. El gallego probó suerte muchos años antes en otro formato de televisión. Eso sí, corrió peor suerte.

Hace nueve años, el gallego participó en My Camp Rock, el talent musical de Disney Channel basado en la exitosa película protagonizada por Demi Lovato y Joe Jonas. Un jovencísimo Roi, que por aquel entonces contaba con tan solo 14 años, se presentó junto a tres amigos al concurso.

Bajo el nombre de Frab Fly, el gallego probó suerte en el concurso. De hecho, hasta se atrevieron a cantar la canción principal de la película Camp Rock junto a Lucía Gil (quién consiguió quedarse en la primera posición). ¿Sabéis de cuál se trata? Nada más y nada menos que de This is Me. ¡Y no suena nada mal!

Gracias a Youtube (¡bendito internet!), hemos podido ver la actuación. En ella vemos a un Roi súper adolescente tocando la guitarra. ¿Lo reconoces? Tenemos que reconocer que a nosotros nos ha costado un poco hacerlo.

¿Y cómo hemos llegado a este pasado del ex triunfito? Porque ha sido él mismo quien lo ha desvelado a través de su cuenta de Twitter. “Facebook me recuerda que hace nueve años de esto”, ha escrito Méndez junto a una imagen del programa.

Facebook me recuerda que hace 9 años de esto pic.twitter.com/r5ur14p198 — Roi Méndez (@RoiMendez) 24 de abril de 2019

El propio Alfred le ha contestado con una de las frases que entona Demi Lovato en el tema This Is Me: “Shine On Me”. Sin lugar a dudas, todos tenemos un pasado y Roi no iba a ser menos. Ahora, nosotros le animamos a que interprete de nuevo This Is Me. Estamos seguros de que esta vez cruzaría la pasarela sin problema.