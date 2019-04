‘Once Upon a One More Time’, el musical de Britney Spears, tendrá película

Britney Spears tendrá una nueva película. Y no, no hablamos de aquella maravilla que protagonizó en 2002 llamado Crossroads y que en IMDb tiene una puntuación de 3 sobre 10. Tal y como ha anunciado el medio estadounidense Deadline, Sony Pictures ha comprado los derechos de Once Upon a One More Time, un musical inspirado en los cuentos de hadas con las canciones más exitosas de la princesa del pop.

De hecho, todavía no se ha estrenado el musical en los teatros. Lo hará este mismo otoño en el James M. Nederlander de Chicago, antes de poner el cártel en Broadway. Para la obra, han contado con grandes nombres. Por ejemplo, ficharon a los coreógrafos de Justin Bieber em Love Yourself: Keone & Mari Madrid.

¿Y quiénes producirán la película según el medio? John Davis con la ayuda de la mismísima Britney Spears y su mánager Larry Rudolph.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 12 Ene, 2019 a las 10:07 PST

La historia de One Upon a One More Time gira alrededor de Cenicienta, Blancanieves y otras princesas de cuento que se enfrentan a un hada madrina deshonesta, provocando una revolución al ritmo de grandes canciones de Spears como Oops I Did It Again, Lucky, Circus o Toxic.

Teniendo en cuenta el éxito que ha tenido Sony Pictures con películas musicales como Mamma Mia o Bohemian Rhapsody, no nos extraña que la productora haya querido invertir en un nuevo musical. Tendremos que esperar para verlo, pero estamos seguros de que cantaremos todas las canciones.