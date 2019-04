El padre de Beyoncé prepara un musical de Destiny's Child

Muchos aún recuerdan las potentes actuaciones de Beyoncé, Kelly y Michelle, un grupo de referentes femeninas de la industria musical. Aunque su regreso parezca casi imposible, traemos buenas noticias para ti. El padre de Beyoncé ha confesado que se encuentra trabajando en un futuro musical que volverá a llevar los hits de Destiny's Child sobre los escenarios. Llega Survivor: The Destiny's Child Musical.

Así lo ha confesado en una entrevista con Forbes. Mathew Knowles es profesor, exmanager de su hija y, además, fundador del sello Music World Entertainment, que será precisamente el encargado de dar vida a este proyecto.

Lo cierto es que ocurrirá más pronto que tarde. Tal y como informa el medio Broadway, nuestro protagonista desvelará las fechas y los recintos muy pronto, aunque ya ha adelantado que tendrá lugar en 2020 por los escenarios de Houston, Londres y Nueva York. "Siento es el momento de dar a la gente la oportunidad de oír, ver y sentir las victorias y los fracasos que he tenido como marido, padre y manager que arriesgó todo para hacer realidad algunos sueños, mios y de otros", explica.

Aunque este proyecto no cuente con las mismísimas Kelly, Michelle y Beyoncé, el padre de ésta última asegura que plasmará los hechos que él mismo ha vivido. De hecho, este musical se basará en su tercer libro Destiny's Child: The Untold Story.

Y es que, aunque este libro aún no haya visto la luz, Mathew explica que esta producción expondrá la vida del grupo, desde sus comienzos hasta las distintas etapas evolutivas que tuvieron que superar como verdaderas luchadoras.

Desde Bills, Bills, Bills hasta Bootylicious, pasando por Say My Name y Survivor. Todos estos temas sonarán en este musical que, por cierto, aún no ha desvelado los nombres que darán vida a los integrantes de la girlband.

Comenzaron en 1990 y alargaron su carrera profesional en grupo hasta 2006. Destiny's Child llegaron para revolucionar la industria de la música y, ahora, en 2019, Mathew Knowles llega para rememorar estos años de éxitos.