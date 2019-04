El Cejas no pasa a la final de ‘Got Talent’ pero su tema se vuelve viral

Es posible que muchos recuerden esta edición de Got Talent por uno de sus concursantes que no ha logrado llegar a la final: El Cejas. Desde su primera aparición no ha dejado de aumentar su popularidad. Cada vez más gente está enganchada a su particular estilo que te puede gustar o no, pero difícilmente te dejará indiferente.

Desde luego, al jurado del talent show no le ha dejado frío. En su primera aparición en el programa, este influencer mallorquín de tan solo 17 años, le echó morro y cantó El dembow del pimpim, un tema en el que hablaba de noquear al novio de una chica que le gustaba.

Y es que no olvidemos que Diego (que es así como se llama) empezó a multiplicar seguidores cuando publicó un tutorial con técnicas para pelear en la calle en 2017. Procede de uno de los barrios complicados de la isla y es consciente de lo mucho que le ha enseñado la calle.

Eva Isanta fue una de las que con aquel primer tema se quedó escandalizada al escuchar la letra. El botón dorado de Santi Millán le permitió meterse directamente en las semifinales y Risto Mejide no pudo más que pedirle que volviera con una letra más sofisticada.

Lo que está claro es que el público estaba con él y buena prueba son los más de 20 millones de reproducciones que tiene en youtube el vídeo de aquella actuación. Se convirtió en un auténtico fenómeno viral.

Había mucha expectación entorno a su vuelta. Ha participado en la semifinal con Camiseta un tema en el que asegura que “me llaman galletero porque reparto galletas”. Así que, seguramente a Risto le haya parecido demasiado sofisticada.

Precisamente fue él el que tenía el voto para decidir si pasaba a la final o no. El cejas salió a escena sin camiseta y un abrigo rosa de pelo, que ni el mismísimo C. Tangana. Y es que él ya se sentía una estrella, de hecho, en esta nueva composición inédita que firma él mismo reconoce que “toda España ya se sabe mis canciones”.

Pero, siguió sin convencer a Risto que finalmente le dejó fuera de la final. “Creo, sinceramente, que la valentía se demuestra en estos momentos… Me arriesgo a echarme encima a media España, pero doy mi voto a Arturo Fajardo”, dijo en el programa.

Que conste que pese a todo, no hubo malos rollos e, incluso, Risto terminó dándole las gracias: “Mira, te voy a decir una cosa, Cejas, yo tenía aquí apuntada una valoración pero tú hoy me has demostrado que, por encima del personaje, está la persona. Hoy has hecho algo muy importante por la persona más importante para mí, que es mi hijo. Entonces, como respuesta a eso, yo te voy a demostrar que por encima del jurado está el padre”.

Como respuesta, El Cejas le entregó un regalo, una camiseta en la que podía leerse: “Como te pongas tontito, castañazo que te llevas”. Y ya de paso, le entregó otra para su chica, Laura Escanes “para que me haga un storie. Como es influencer, así me hace promo a la marca”.

No le veremos en la final del programa pero ha demostrado tener un gran sentido del humor y un gran feeling con el público. Su lyric ya tiene unas 350.000 reproducciones en su primer día.