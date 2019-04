C. Tangana y Alizzz - Para Repartir [2019]

“Orgulloso como un bailaor, mentiroso como un vendedor, olvidado como un perdedor…”, empieza entonando C. Tangana tras unas notas graves al piano. El madrileño, que no para de lanzar singles, ha estrenado este miércoles su nuevo tema: Para Repartir.

No lo hace solo. C. Tangana vuelve apostar por la producción musical de Alizzz. Para que cambiar lo que funciona tan bien. Y es que en Para Repartir, el artista urbano experimenta de primera mano con los sonidos del son cubano. De hecho, no solo en los ritmos encontramos referencias a la famosa isla del Caribe, también en la letra: “El ron me llega de La Habana”.

De hecho, el videoclip se ha grabado íntegramente en la capital cubana, sacando preciosos planos tanto del famoso malecón como de la divertida fiesta de la isla. Por supuesto, el costumbrismo de los vídeos de C. Tangana sigue vigente. Eso sí, esta vez no es el de los españoles, si no el del pueblo cubano. ¡Nos encanta!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Madrileño (@c.tangana) el 23 Abr, 2019 a las 12:47 PDT

El vídeo está dirigido por Santos Bacana, el mismo que trabajó con C. Tangana en Un Veneno. Vamos, que sabe perfectamente lo que quiere transmitir Pucho con sus imágenes.

El propio artista ha querido dedicarle unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram a todos aquellos que le han ayudado a hacer posible Para Repartir:

“Todo lo que he hecho ha merecido la pena si he llegado hasta aquí. Mañana sale Para Repartir. Gracias Cuba, gracias Alizz y V Martínez por echarme un cable en mi locura. Gracias Santos Bacana por la inspiración”.

Sin lugar a dudas, con Para Repartir C. Tangana demuestra que no tiene ningún tipo de miedo al experimentar con otros sonidos. Una apuesta arriesgada que funciona.