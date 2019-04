Amaral, The Cardigans y Two Door Cinema Club, al festival DCODE 2019

Este jueves 25 de septiembre el Festival DCODE ha desvelado en rueda de prensa su cartel para 2019. Entre los artistas confirmados para esta edición figuran The Cardigans, Two Door Cinema Club, Amaral, Eels, Kaiser Chiefs, Miss Caffeina, Caravan Palace, Tom Odell, Viva Suecia, La Casa Azul, Gerry Cinnamon, Picture This, Yungblud, Fidlar, Full, St Woods, Anteros y Ley Dj.

El festival DCODE se celebrará el sábado 7 de septiembre en el campus de la Universidad Complutense de Madrid y las entradas estarán a la venta este mismo jueves a partir de las 16h en la web oficial del festival con un precio de lanzamiento son 49 euros + gastos.

Uno de los platos fuertes de la noche será el concierto de Amaral, que presentarán por primera vez en directo su esperado nuevo disco, Salto al color. Su octavo disco de estudio verá la luz el 6 de septiembre y que llegará precedido por el single Mares igual que tú, que se publicará el 10 de mayo. Salto al color ha sido definido por Eva Amaral y Juan Aguirre como una zambullida a un océano de colores sonoros. En DCODE darán el que será el primer concierto de su nueva gira y donde también sonarán los grandes éxitos del grupo, todos ellos parte de la historia de la música de nuestro país.

Como cabezas de cartel del festival: Two Door Cinema Club, considerado uno de los grupos más destacados, completos y adictivos de la escena internacional. Canciones como What you know o Something good can work así lo demuestran. El trío de Irlanda del Norte llega a Madrid para presentar su cuarto álbum de estudio, del que ya se conocen Talk y Satellite, dos primeros singles de adelanto, pero además hará un repaso a sus temas más emblemáticos.

Otra de las actuaciones más esperadas será la de The Cardigans, que vuelve a España después de 13 años. La icónica banda sueca, que solo ha visitado nuestro país en dos ocasiones, realizará en DCODE una de las pocas paradas que tiene programadas dentro de su tour 20 aniversario de Gran Turismo, disco imprescindible al que pertenecen canciones como My favourite game o Erase/Rewind, y con el que alcanzó una gran fama mundial. Banda sonora de toda una generación, el grupo capitaneado por Nina Persson recordará otros temas clave, como es Lovefool.

Nina Persson de The Cardigans, durante una actuación en el O2 Academy en Glasgow en diciembre de 2018. / Photo by Roberto Ricciuti/Redferns

El festival recibirá además la siempre privilegiada visita de Eels, que continúa presentando The Deconstruction. Tampoco podía faltar en DCODE una muestra del mejor rock británico. Directo de Leeds, el potente directo de Kaiser Chiefs, insuperable sobre el escenario y archiconocido por himnos como Ruby, I predict a riot o Everyday I love you less and less.

Las confirmaciones continúan con Miss Caffeina, que presentará su nuevo y alabado álbum Oh Long Johnson, con los parisinos Caravan Palace, reyes del electro-swing, con Tom Odell, siempre sorprendente en directo, y con Viva Suecia, referentes del rock alternativo patrio.

DCODE se ha convertido ya en una cita imprescindible para los amantes de la música en directo de Madrid. El 7 de septiembre, ¡nos vamos de festival!