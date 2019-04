Cuando Evanescence triunfó con la oscura 'Bring me to life' en la lista de LOS40

Fue la canción más vendida de Evanescence, a pesar de que no era así como ellos la habían concebido. La compañía exigió que incluyeran una voz masculina (Paul McCoy) y tuvieron que aceptar: "Esa no era la forma en la que yo había creado la canción. Luchamos contra la decisión del sello", confiesa Amy Lee. A la vocalista del grupo tampoco le gustó la chica que la dobló en el vídeo, en la escena de la caída: "tiene un trasero poco atractivo. Ese no es mi trasero. El mío es mucho mejor".

Bring me to life fue el debut de Evanescence en el nº 1 de LOS40. Después de seis semanas en la lista, consiguió el primer puesto el 26 de Abril de 2003. El primer single de la banda americana permaneció 16 semanas consecutivas en la lista de las canciones principales de la cadena.

La canción fue incluida por la banda en su álbum debut Fallen (2003). Fue el primer single del cuarteto de Little Rock (Arkansas), formado inicialmente por Amy Lee (voz), Ben Moody (guitarra/compositor), John Le-Compt (guitarra) y Rocky Gray (batería). Ben Moody abandonó a sus compañeros en plena gira europea (Octubre 2003) y fue sustituido por Terry Balsamo.

No obstante, la primera vez que Bring me to life vio la luz fue a finales de 2002, cuando se publicó junto a My Immortal (también de Evanescence) en la banda sonora de la película Daredevil y llegó a todas las emisoras de radio. La canción se utilizó en una escena clave del filme, cuando Elektra (Jennifer Garner) está dispuesta a matar a Daredevil (Ben Affleck). La película se estrenó en febrero de 2003.

La canción fue escrita por los miembros del grupo Amy Lee, Ben Moody y David Hodges y producida por Dave Fortman. Incluye la colaboración vocal de Paul McCoy (integrante de la banda cristiana post-grunge 12 Stones). Fue una exigencia del sello discográfico que la banda se vio obligada a aceptar, y con la que no estaba de acuerdo. Amy Lee explicó así cómo Evanescence terminó trabajando con Paul McCoy: "FOX estaba buscando una voz femenina para el personaje Elektra en 'Daredevil' y escucharon una versión de la canción que habíamos hecho incluyendo un rap, aunque no era de Paul. A ellos les gustó porque encajaba en la escena. Habíamos sido amigos de Paul durante un tiempo, pero también hablamos con otros reconocidos vocalistas que querían hacerlo. Tanto sus sellos como sus managers nos respondieron en el último minuto: 'Esto no va a ninguna parte'. Ahora me río de eso. Paul se bajó del avión, cantó su parte, regresó al avión y voló para retomar su gira. Esa misma noche estaba tocando".

Uno de esos "reconocidos vocalistas" con los que contactaron para participar en Bring me to life fue Mike Shinoda de Linkin Park. Coincidía que la banda de rock alternativo estadounidense estaba grabando su álbum Meteora en el mismo estudio que Evanescence. A Amy Lee nunca le gustó el rap de Paul McCoy: "Esa no era la forma en la que yo había concebido la canción. Luchamos contra la decisión del sello… sentí que era un contraste dramático de lo que realmente éramos como banda".

Una letra con muchas interpretaciones

Es un tema de nu metal, gothic metal y rap rock. Según Lee, tiene varios significados y fuentes de inspiración. Respecto a su inspiración, la cantante de Evanescence ha revelado que escribió Bring me to life inspirada en Josh Hartzler, el hombre que se convertiría en su marido. Hartzler era amigo de un amigo cercano de la artista: ambos eran completamente desconocidos el uno para el otro. Aun así, de algún modo, pudo "ver el interior de ella" y "traerla a la vida".

El guitarrista de Evanescence, Ben Moody, y el teclista David Hodges, colaboraron con Amy Lee en la composición de la canción. Según Moody: "Bring me to life es sobre el descubrimiento de un sentimiento interior que nunca antes habías tenido. Abres tu mente y te das cuenta de que hay un mundo más amplio que esa burbuja en la que te siente a salvo"

Sobre "Bring me to life", Amy declaró en VH1: "Es sobre la amplitud de miras, sobre despertar a todas esas cosas que te has estado perdiendo durante tanto tiempo. Un día alguien dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara un segundo y me di cuenta de que llevaba tiempo adormecida…". La vocalista continúa: "Básicamente, todos vamos por la vida haciendo un poco lo mismo, casi nada nos sorprende hasta que un día sucede algo que te despierta y te das cuenta de que hay otra vida mejor. Nunca antes me había sentido así y se abrió ante mí un mundo de emociones y sentimientos. Es como 'guau, he estado dormida todo este tiempo'"

La letra de Bring me to life fue interpretada como una llamada para una nueva vida en Jesucristo, lo que hizo que la canción entrara en las listas de música cristiana. El grupo fue promocionado en las tiendas de música cristiana hasta que aclararon que no querían que les consideraran parte de ese género, como había ocurrido con Creed, sus compañeros de sello (Wind-up Records). Un directivo del sello escribió a las radios cristianas para explicarles que Evanescence era "una banda secular y que su música debía ser tomada como puro entretenimiento". Casi inmediatamente, muchas emisoras de radio cristianas suprimieron la canción de su programación.