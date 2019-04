Shuarma: “La voz de Ana Torroja quizás no sea una de las mejores que hemos tenido en el pop pero transmite algo muy fuerte”

Javier Adrados puede que sea uno de los mayores fans de Mecano. Desde luego es uno de los que mejor conocen su historia porque ya ha publicado varios libros sobre el grupo. El último, esta misma semana bajo el título de Mecano. El grupo español más importante de la historia.

Surgió después de haber puesto en marcha una iniciativa para conmemorar los 30 años que se cumplen de Descanso dominical, uno de los discos más emblemáticos del grupo formado por Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano. Su idea era reunir a varios grupos para que grabaran de nuevo todo el repertorio del disco. Llamó a las puertas de la discográfica y se la aprobaron.

El resultado es una colección que nos hacen viajar al pasado con nostalgia para recordar temas como No hay marcha en Nueva York, Mujer contra mujer, La fuerza del destino, Laika, Un año más o Hermano sol hermana luna en las voces de artistas como Elefantes, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Zahara o Miss Caffeína, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Adrados (@javieradradosrincon) el 26 Abr, 2019 a las 12:22 PDT

Hemos hablado con uno de esos protagonistas, Shuarma, para entender el sentir de este homenaje.

¿Cuál es tu primer recuerdo de Mecano?

Ostras… yo creo que fue su primer disco que lo tenía mi hermana. Recuerdo su portada, mira que ahora no recuerdo el título, pero la portada de aquel disco, las pintas que llevaban eran muy llamativas y recuerdo el Hoy no me puedo levantar, En tu fiesta me colé…recuerdo a mi hermana bailándolas en el salón.

30 años de Descanso dominical, ¿alguna vez habías escuchado el disco entero?

No, la verdad es que no. Tengo que confesar que hay algunas canciones que no conocía del disco pero tengo que decir que hay otras que son importantísimas, han sido capitales y me siguen conmoviendo con el paso del tiempo.

¿Cómo cuál?

Mujer contra mujer, por ejemplo, la que hemos tenido que versionar. Tuve mucha suerte porque cuando me enteré que Javier Adrados estaba haciendo esto le llamé y le dije ‘Javier, yo quiero estar ahí’.

¿Por qué?

Yo creo que hay algo muy bonito, no solo en celebrar 30 años de un disco, sino que un seguidor de un grupo consiga unir a músicos de la escena y le haga un homenaje a su grupo favorito me parece algo fantástico. Conservar la memoria cultural de alguna manera creo que tiene una importancia muy grande y que se hace muy poco en España. En otros países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos le dan mucho valor a eso, a lo que forma parte de su cultura y en España tenemos cierta tendencia al olvido a ese nivel. Me parece muy significativo que lo tenga que hace run fan, un seguidor y, de repente, se convierte en un disco muy importante, porque esas canciones son muy importantes y porque los seguidores del grupo tienen mucha fuerza. Es un proyecto precioso y solo eso, el rescatar y recordar las grandes bandas y grandes discos, me parece precioso.

¿Qué valor le da a Mecano en la historia musical de nuestro país?

Aunque Mecano no es el grupo que más he seguido. He sido más de Gabinete Caligari o El último de la fila, me parece un grupo capital que cambió nuestra música y a día de hoy sigue siendo un grupo de actualidad.

¿Todavía hoy?

Yo creo que sí. Mi hijo de 10 años canta canciones de Mecano, se sabe canciones de Mecano, me parece muy fuerte. Las canciones super emblemáticas. Alguna vez he puesto la radio y me ha sonado un tema de estos y me quedo y lo escucho porque sigue teniendo un valor importante. Creo que no sólo llegaron a la generación que existía en aquel momento sino que ha trascendido y ha llegado a muchas otras generaciones.

Nos habíamos quedado en que llamas a Javier Adrados y le dices que quieres estar en el proyecto. Le dijiste que querías hacer Mujer contra mujer.

Me dijo que encantado, que qué bien y me dijo ‘me quedan estas canciones’. Creo que eran dos o tres y estaba Mujer contra mujer y le dije que esa clarísimo. Me encanta, primero en su melodía, me parece una canción muy emocional que es la parte que a mí más me llega siempre. Y luego en cuanto a la temática. Creo que fue la primera vez que se trató esta temática en la música, o por lo menos de una manera tan abierta y que llegara a tanta gente. Ponía sobre la mesa un tema importantísimo y eso cumple una función que va más allá de lo meramente musical, cambia algo en la sociedad y no tuve ninguna duda en ir a por esta canción.

Es un tema en el que se ha avanzado mucho, la comunidad lgtbq+ ha conquistado terrenos, ¿crees que la letra de esta canción se ha quedado pasada?

No, ni de coña. Creo que es un tipo de letra que está hecho desde un respeto y una sensibilidad muy grande y aunque pase el tiempo siempre nos va a conmover y es reflejo de un momento. Ahora se está viviendo cierta tensión en ese nivel y aunque se ha adelantado mucho en ese ámbito creo que todavía queda mucho para normalizarlo. Enfocarse en esa dirección es interesante hacerlo.

Hablando del contexto de la época en la que se escribe una canción, este año surgió la polémica en OT por el tema de la ‘mariconez’ en una de las letras, ¿cómo lo viste?

No seguí mucho OT, sé que algo pasó pero tampoco sé muy bien por qué. Supongo que la palabra, en los días en que estamos hoy no hay que utilizar ese tipo de palabras. Creo que hay que tener memoria y eso se escribió hace muchos años en un contexto determinado. Juzgar ahora el contexto en el que sucedió aquello, sinceramente, no le veo mucho sentido pero cada uno es libre de sentir lo que quiera sentir.

Mecano tenía dos vertientes muy definidas: la de Nacho y la de José María. Como músico, ¿con cuál de los dos te sientes más identificado?

Si te soy sincero, con Ana. Creo que juega un papel muy importante, en realidad. Siempre ha quedado con que son ellos dos pero Ana jugó un papel clave, era el pegamento y eso en un grupo es importantísimo. No conozco bien la historia de Mecano pero por lo que yo tengo entendido y me puedo equivocar, eran dos personalidades fuertes, bastante opuestas, cada una iba en una dirección y Ana estaba en medio y conseguía la armonía un poco entre los dos. Además, tiene una cosa muy interesante y es que tiene una voz que quizás no sea una de las mejores que hemos tenido en el pop pero transmite algo muy fuerte y la reconoces en seguida. Y el papel de Ana, que me parece muy difícil en ese grupo. Muchas veces se pone como en segundo plano porque hay dos personalidades muy fuertes que son las de los hermanos pero eso no hubiera sido posible sin Ana que unifica y mantenía que eso pudiera ser posible.

¿Has conocido en persona a alguno de los tres?

No, una vez me crucé con Ana y nos dijimos hola, qué tal y ya está, pero no me he sentado a comer con ellos.

¿Y te ha llegado feedback de tu canción?

No tengo ni idea. No me lo había planteado pero me encantaría, lo voy a preguntar ahora.

Estamos acostumbrados a escuchar Mujer contra mujer con voz de mujer, ¿cómo te has sentido cantándola?

Me sentido de puta madre. Es una canción muy bonita, con una melodía que me parece preciosa y una letra que a mí…primero soy un chico y luego no soy homosexual…pero, una letra que me ha emocionado mucho siempre. Además cantarla, entras en la canción de otra manera, y me he sentido muy bien. Es una versión que hemos hecho con todo el respeto, toda la humildad y todo el cariño. Hemos intentado dar lo mejor de nosotros porque es un clásico y por la temática es una canción que ha llegado a mucha gente y ha sido muy importante. Nos sentimos muy orgullosos del resultado de la canción porque está hecho con esa humildad, respeto y desde el corazón.

¿Cuál es la versión que más te ha sorprendido?

Me parecen todas muy bonitas porque creo que todas tienen bastante equilibrio entre el respeto de la canción original y la visión de cada uno de los músicos.

Al final recoge una colección de artistas de una escena que tira más hacia lo indie que lo mainstream… ¿por qué crees?

Es otra seña de identidad de Mecano. Era un grupo que no tenía fronteras, ni siquiera prejuicios. Era uno de los grupos más libres que ha llegado a todo el mundo, desde los más indies como los menos. Son canciones que han formado parte de una época y una generación. Que haya artistas que de entrada no están en el perfil pero que forman parte creo que es una forma de respeto y de apertura cultural y creo que es una muestra de apertura cultural y eso siempre hay que celebrarlo.