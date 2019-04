Así suena 'Me Traicionaste', la canción de Rosalía para Juego de Tronos

Rosalía se ha convertido en una de las artistas más solicitadas del momento. Tanto es así que la exitosa serie de HBO, Juego de Tronos, ha contado con ella para incluirla en el álbum inspirado, For The Throne, publicado este 26 de abril. Así suena Me Traicionaste junto al cantautor peruano A.CHAL.

Y no es ninguna tontería, ya que comparte se ha ganado un hueco en este disco entre artistas como The Weeknd, James Arthur, Ellie Goulding, Muse y Travis Scott, entre otros.

El tema arranca con unas palmas y la voz de Rosalía, que repita una y otra vez "En tu mirá, es tu mirada. Sólo al mirar en tu mirá, en tu mirá". De hecho, este conforma el estribillo de su nuevo hit. Un tema que, tal y como indica su título, trata sobre una traición. "Ay, lo diseñaste. Bye, me traicionaste", pronuncia la artista.

Podríamos decir que la intérprete de Con Altura ha encontrado su mayor aliado en la industria: El Guincho. Ya trabajó con él en los temas de su álbum El Mal Querer, como también lo ha hecho con este último hit junto a J Balvin. En esta ocasión, Me Traicionaste llega de nuevo con el talento del compositor.

Y es que su aparición es más que evidente, ya que Rosalía vuelve a regalarnos sus ritmos más característicos: su voz melodiosa y folclórica con los ritmos urbanos, sobre todo, traperos que llegan junto a la voz de A.CHAL.

Ahora, y tras el estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos, Rosalía se ha consolidado finalmente como una de las artistas más solicitadas, ganándose una posición relevante en las listas de éxitos. Artista de éxito, canción de éxito, serie de éxito. ¡Todo lo que reluce es oro para Rosalía!

Y tú, ¿ya has escuchado el nuevo álbum de Juego de Tronos?