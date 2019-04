Coca-Cola Music Experience revela su cartel: Louis Tomlinson, Miki, Alba Reche y muchos más

Empecemos por la noticia: Louis Tomlison viene al Coca-Cola Music Experience. ¡Louis Tomlinson! Seguimos hiperventilando. Se tratará del primer concierto en solitario del británico en nuestro país.

Pero vayamos por partes. Este sábado, Tony Aguilar ha anunciado en Del 40 al 1 los primeros confirmados del Coca-Cola Music Experience. ¡Y son una pasada, sobre todo para los seguidores de Operación Triunfo!

Algunos de los mejores artistas de OT 2017 y OT 2018 estarán encima del escenario: Raoul, Agoney, Alba Reche, Miki, Carlos Right y Famous son los primeros confirmados. Vamos, que los asistentes del festival van a vivir un crossover entre las dos ediciones.

¿Te vas a quedar sin ver a Louis Tomlinson cantando en directo?

Pero no son los únicos que se han confirmado en esta primera oleada de artistas para el Coca-Cola Music Experience. Esta edición también ha pensado en los amantes del urban y por eso Cupido, Don Patricio y Lérica también lo darán todo en el festival.

¿Y para los que le flipa la música de autor? Nil Moliner, el cantante detrás del temazo Que nos sigan las luces de Alfred. Pero si ha hay un nombre que todavía estamos asimilando es el de Luis Tomlinson. El ex One Direction estará en el festival para hacernos vibrar con su single Two Of Us.

Sin lugar a dudas, este año el Coca-Cola Music Experience va a ser más grande que nunca. Para empezar, tendrá lugar por primera vez al aire libre en Valdebemas IFEMA. ¿La otra diferencia respecto a los años anteriores? Que tendrá lugar durante dos días: el 13 y 14 de septiembre. ¿Qué mejor manera de terminar el verano que escuchando a tus grupos favoritos?

Así que no te quedes sin tu abono y consíguelo por 30 €. Pero date prisa, que todos los años se agotan rapidísimo.

tickets 13 Sep Madrid Valdebemas–Ifema

Seguiremos atentos a los próximos confirmados para el Coca-Cola Music Experience. Estamos seguros que no nos van a defraudar. Nunca antes habíamos tenido tantas ganas de que se acabase el verano.