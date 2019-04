El Día de la Madre se celebrará el próximo 5 de mayo, y algunos de los rostros más conocidos no solo tendrán que felicitar, sino que también recibirán la enhorabuena.

Natalia Sánchez, Ana Boyer y Lorena Castell son algunas de estas madres que estrenan su título este año. ¡Qué bonito!

Si tú aún no sabes cómo felicitar a la tuya, no temas. Tenemos un test para descubrir qué verso de canción puedes regalarle, o también algunos objetos por menos de 10 euros. ¡Que no te pille por sorpresa!