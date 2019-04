Aprendió inglés viendo al serie de Friends, y ahora se ha convertido en el líder de BTS, uno de los grupos de K-Pop más internacionales. RM, antiguamente llamado por Rap Monster, cuenta con una trayectoria llena de altibajos, pero, sobre todo, con una carrera que no conoce la derrota.

BTS se ha convertido en la banda de todos los éxitos. Los surcoreanos comenzaron en 2013 y, una vez que dieron el salto al mercado internacional, su larga lista de logros no ha cesado ni un segundo. Autores de temas como DNA, MIC Drop, IDOL y Boy With Luv, han dado a luz a su último álbum Map Of The Soul: Persona, que ya bate casi todos los récords.

RM, del underground al líder de la boyband de oro

Su líder, RM, es una pieza fundamental de este puzzle, y es por ello por lo que indagaremos en detalles para conocer qué hay detrás del rostro que hoy lidera la boyband que ya se codea con los mayores profesionales de la industria.

RM nació el 12 de septiembre de 1994 en la pequeña localidad de Ilsan-gu, en Goyang (Corea del Sur). Ya desde su infancia y adolescencia, comenzó a destacar en su entorno. Estudió en Nueva Zelanda y, durante su etapa en la Educación Secundaria, consiguió muy buenas notas en el famoso examen de inglés TOEIC. De hecho, su Coeficiente Intelectual se posiciona en un 148, siendo la media entre 90 y 110.

El surcoreano comenzó a desarrollar su pasión por el rap underground y se apropió del pseudónimo Runch Randa. Poco a poco, lanzó diversas canciones y comenzó a colaborar con algunos raperos surcoreanos.

Pero el joven quería ir más allá, por lo que, en 2009, se embarcó en un proyecto en conjunto llamado Daenamhyup, formado por Marvel J, l11ven, Supreme Boi, Iron, Kyum2, Kidoh, Samsoon, Illipse, DJ Snatch y él mismo. Un proyecto que pone punto y final en 2013, cuando decide enfocar su atención en BTS.

Chico a prueba de balas

Big Hit Entertainment, la agencia de BTS, lo reclutó en 2010, cuando aún formaba parte de Daenamhyup. Durante su etapa de entrenamiento, pasaba largas horas del día junto a sus compañeros Suga y J-Hope, quienes también son raperos y forman parte de la Rap-Line del grupo.

Compuso una canción en 2011 que finalizaba con el grito de Rap Monster!, por lo que comenzaron a llamarle así.

En 2013, cuando los Bangtan Boys (o los Chicos a Prueba de Balas) ya estaban listos para mostrarse ante el mundo, RM se convirtió en el líder debutando con la canción No More Dream en el programa M Countdown de Mnet, y lo hizo junto a sus nuevos compañeros.

Pero el rapero jamás iba a olvidarse de su pasado, por lo que posteriormente regaló a sus seguidores algunos mixtapes en solitario que muestran sus raíces.

RM es un verdadero apasionado de los nuevos conocimientos. De hecho, su empeño por aprender inglés a la perfección lo ha conducido a trabajar con algunos artistas americanos. Un claro ejemplo de ello es su colaboración con el rapero Warren G, titulada P.D.D (Please Don't Die).

Aunque este no ha sido el único artista con el que ha trabajado. Con el transcurso de los meses y de los años, nuestro protagonista nunca aparcó su pasión: la composición y el rap. Y es que si hay algo que RM siempre ha enseñado a sus seguidores es la insistencia por alcanzar sus sueños. Gracias a ello, consiguió colaborar con la mítica compañía de Marvel en una canción para el tráiler de Los 4 Fantásticos.

Muy querido por sus fans

Si hay algo que opinan los seguidores de la banda es que no podía haber elegido mejor líder. RM ha conseguido ganarse el cariño y el apoyo de millones de personas alrededor del mundo.

Previamente a la publicación del último álbum Map Of The Soul: Persona, la banda publicó un adelanto a través del tema Persona, interpretado por el surcoreano en solitario. Los ARMY, es decir, los seguidores del grupo, inundaron las redes sociales de bonitos mensajes hacia el rapero, lo que le llenó de orgullo.

Pero esta relación de amor es totalmente bidireccional. RM también ha demostrado sentir adoración por sus seguidores, los cuales le han ayudado a superar algunos logros. De hecho, él es uno de los compositores principales de este último proyecto en el que, asegura, haberse inspirado por completo en sus fans. "Cuando intentaba hablar de todas las cosas con las que me he encontrado, las buenas y las malas, era inevitable hablar de los ARMY", explica.

"¡Gracias, ARMY! Cada vez que me levanto por la mañana, pienso en cómo es posible que no hubiéramos podido estar aquí juntos, y tampoco hubiese salido nuestro álbum. Me gustaría aprovechar esta oportunidad", declaró RM sobre el escenario de los premios The Fact Music Awards.

RM / @BTS_twt Twitter

Si hay algo que caracteriza a nuestro protagonista es la bondad y el altruismo que cosecha en su interior. Y no lo decimos nosotros, sino sus acciones.

Ahora, con decenas de récords superados, el continuo éxito de BTS está asegurado. Y, sino, ¿qué mejor capitán para conducir este barco?