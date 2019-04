Emilia Clarke se despide de un personaje de ‘Juego de Tronos’ con un emotivo mensaje

Vale, empecemos por lo básico: Si no has visto el último capítulo de Juego de Tronos (el 8x03) no sigas leyendo este artículo. Contiene Spoilers. Os lo repetimos en letras mayúsculas: CONTIENE SPOILERS.

Este lunes, 29 de mayo, el mundo está dividido: entre los que se encuentran hablando de la victoria del PSOE en las elecciones y los que están en shock por el último episodio de Juego de Tronos.

Bajo el nombre de La Larga Noche, los espectadores han acudido a una de las batallas más longevas de la historia del cine y la televisión: nada más y nada menos que 82 minutos de duración. Por supuesto, ha habido muchas bajas, pero una de ellas nos ha dolido bastante: la de Jorah Mormont.

Mormont ha defendido hasta la muerte a su reina. Cuando todo parecía perdido en la batalla para Daenerys, su más fiel vasallo ha vuelto a demostrar porque es como un padre para ella, defendiéndola hasta el final. Eso sí, esta batalla contra los caminantes blancos ha sido la última para Mormont. ¿Sus últimas palabras a la reina? “Te quiero”.

Pues bien, Emilia Clarke, la actriz que da vida a la reina de dragones en la ficción, también ha querido dedicarle unas preciosas palabras a Iain Glen, quien ha dado vida a Jorah durante las ocho temporadas.

“Eres simplemenete el mejor. Mejor que el resto, mejor que todos, el mejor que he conocido nunca”, ha escrito Emilia junto a un selfie con Iain. En la imagen vemos a ella vestida como Daenerys y a él como Mormont en el descanso de un rodaje y sonriendo a cámara. Una bonita instantánea que resume el buen rollo que había entre ambos.

Sin lugar a dudas, Emilia e Iain han sido de los actores que más tiempo han pasado juntos durante los rodajes. Sus personajes han estado casi toda la trama de las ocho temporadas juntos (quitando algunos episodios), por lo que han tenido tiempo de sobra para desarrollar una bonita estos años.

Ahora Emilia, tras el fatal destino del personaje de Iaian, ha querido rendirle un homenaje. Sin lugar a dudas, nos encanta el buen rollo que existe entre estos dos. Echaremos de menos a Mormont, pero esto es Juego de Tronos donde ganas o mueres.