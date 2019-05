Nothing Really Mathers - Marem Ladson [2019]

Tiene 20 años, nació en Galicia y es hija de un jugador profesional de baloncesto. Esos son algunos de los datos que describen a Marem Ladson. Mas allá de eso, lo que verdaderamente define a esta joven orensana es el hecho de haberse convertido en una de las promesas de la canción en España.

Se estrenó musicalmente con Marem Ladson (2018), un álbum que sorprendía a público y crítica por el halo tan personal que desprendían los tracks. Pero la relación de Marem con la música viene de mucho más atrás. Comienza a tocar la guitarra con 9 años, escribe su primera canción en sexto de primaria y compone la mayor parte de los temas que integran su disco debut durante su adolescencia.

La cantante gallego-estadounidense se decanta en su primer trabajo por un estilo que navega entre el folk narrativo de Bod Dylan (uno de sus artistas favoritos) o Laura Marling, el pop introspectivo de Lana del Rey y la experimentación de Daughter. En All My Storms, single que lanzó como adelanto del álbum, Ladson utilizaba un estético y cuidado videoclip (grabado en los maravillosos paisajes de su tierra gallega) para materializar en imágenes la elegancia y frescura de su música.

Ahora, la joven promesa regresa con Nothing Really Matters, una canción en la que da un sorpresivo giro y vira hacia un sonido más contemporáneo, electrónico y urbano que se acerca a proyectos como el de Delaporte. Además, mezcla y alterna con total naturalidad sus dos lenguas maternas: el inglés y el castellano.

Escenas de 'Nothing Really Matters' / captura de pantalla

Para dar forma a este nuevo tema se rodea de dos figuras ya conocidas para ella, Brian Hunt y Juan Diego Gosálvez, ambos exintegrantes de Russian Red, con quienes ya colaboraba en All My Storms. La canción llega acompañada de un audiovisual dirigido por Nico Pampín, que sigue la línea creativa y estética de All My Storms, con planos grabados en espacios abiertos y alternancia de escenas donde domina una gama cromática de tonos pastel y otras donde destacan los colores neón para crear contraste.

Además de sacar adelante sus propios proyectos, la artista se ha mostrado en redes sociales junto a la exparticipante de OT2018 Natalia Lacunza. Por lo que parece, ambas parecen haberse aliado para componer.

Ver esta publicación en Instagram Ayer componiendo juntas 👑 @natalia.ot2018 ❤️✨ Una publicación compartida de MAREM (@maremladson) el 10 Abr, 2019 a las 4:55 PDT

Marem Ladson estará actuando en Madrid el próximo 15 de mayo como parte del festival gratuito Plaza Sonora, organizado por Mondo Sonoro y Matadero Madrid como parte de la programación de las fiestas de San Isidro.