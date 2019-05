Drax Project y Hailee Steinfeld - Woke Up Late [2019]

En tan solo un año Drax Project se ha convertido en uno de los nombres a tener en cuenta para los amantes del R&B. Aunque llevan haciendo música juntos desde 2014, el grupo neozelandés ha ganado nombre en 2018 gracias a su EP Noon, una mezcla única de R&B, jazz y hip-hop.

Ahora, Shaan, Matt, Ben y Sam se unen con una de las estrellas pop del momento para lanzar Woke Up Late. Se trata, nada más y nada menos, que de Hailee Steinfeld.

La cantante y actriz no para de cosechar éxito, siendo una de las voces femeninas del momento. Por eso no nos extraña que Drax Project haya decidido que ella sea la otra voz de Woke Up.

El tema, que transmite buen rollo desde la primera nota, habla sobre esos romances de una noche y de las preguntas que nos hacemos al día siguiente sobre si fue una buena opción o no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Drax Project (@draxproject) el 17 Abr, 2019 a las 5:09 PDT

El videoclip transmite perfectamente esta sensación. El vocalista Shaan Singh persigue a una joven bailarina por toda la ciudad hasta llegar a ella. ¿Y quién es ella? La famosa actriz y youtuber estadounidense Liza Koshy, que suma más de 17 millones de seguidores en Instagram.

Sin lugar a dudas, Woke Up es todo un chute de buen rollo que te servirá para sacarte una sonrisa por la mañana. ¿La has escuchado ya?