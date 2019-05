Jonas Rivera (productor de Toy Story 4): “En la película hemos coqueteado con la tecnología, pero queremos celebrar la pureza del juego”

Quedan apenas un par de meses para que la cuarta entrega de Toy Story – tras nueve años de silencio en la franquicia – llegue a los cines de todo el mundo. Nuevos y antiguos personajes, tramas distintas, juguetes más evolucionados y nuevas técnicas de animación son lo que pudimos sacar en claro de un avance conformado por varias escenas que pudimos ver junto a Jonas Rivera en la Academia de Cine de Madrid.

Rivera es uno de los empleados más antiguos de Pixar pues se incorporó al equipo ya en 1994 antes de que Toy Story fuera estrenada. Suya es la producción de cintas como Up o Del revés y en esta ocasión vuelve a repetir en esa labor para Toy Story 4. Hablamos con él para que nos desvelara nuevos detalles de una de las películas que promete arrasar este verano en las salas de cine de todo el mundo.

¿Cómo afectan las mejores tecnológicas que se aplican en Toy Story 4 a las anteriores entregas en cuanto a calidad visual?

Me preocupa el hecho de que el CGI consiga casi un fotorrealismo, pero estoy seguro de que Toy Story 4 tiene el equilibrio perfecto con la original de 1995 porque Bob Pauley, quien trabaja en esta entrega, fue quien desarrolló los personajes en la original. Y Pauley nos ha recordado y siempre ha hecho mucho hincapié en los tres factores que definen la estética de Toy Story que son, primero, las formas – casi caricaturescas tanto de los muebles como de las personas - , en segundo lugar las texturas – tienen mucha riqueza – y la luz, que es como en el teatro. Así que a pesar de que en ese 'rendering' se ve una nitidez asombrosa y casi fotorrealista, estos tres factores mantienen la continuidad. Es algo que en todas las entregas se ha respetado y se ha mantenido.

Por lo poco que hemos visto los personajes muestran personalidades diferentes, ¿estaríamos ante un reboot que vuelva a dar comienzo a la saga?

En ningún momento pensamos en la película como un reboot, más bien siempre se ha planteado desde la perspectiva de una continuación de la historia. La historia siempre ha sido Woody y luego llegó Buzz, quien trastornó su mundo. Las películas hablan de eso, de esa progresión y con los personajes nuevos como Lotso o Jessy se han creado hasta mundos nuevos. Más que un reboot esta es una historia que continúa.

/ Amanda Edwards / Getty Images

¿Cómo se vive en Píxar que una primera imágen de Forky sea analizada al extremo en cuanto se hizo pública? No tiene nada que ver con los comienzos en los que no existían las redes sociales.

Es duro, es duro. Por una parte piensas que es estupendo que la gente le preste atención y se le dé tanta importancia eso, de algún modo, te afecta. Es decir, cuando tú te arriesgas y lo haces con todo el cariño del mundo, luego cuando cualquier cosa que haces ves que es criticado y comentado y eso te hace sentir como cuando tú crías a tus hijos, lo haces lo mejor posible, y ellos salen al mundo y lo que quieres es que la gente los acepte y los apruebe, pero eso ya es algo que está fuera de tu control. Cuando se produce mucho ruido intentamos ignorarlo y cuando se produce una atención desmedida sí te afecta puesto que intentamos hacer a la gente feliz.

John Lasetter, fundador de Píxar y director de las anteriores películas de la saga, fue retirado de la dirección de los estudios, ¿cómo se ha vivido su salida?

Efectivamente, John ha sido el fundador. Su salida fue algo muy gordo, hemos pasado cosas muy gordas que nos han afectado a todos. Y os digo que Pixar, y lo digo sinceramente, está viviendo su mejor momento. Este es el mejor momento de Pixar y siempre ha sido, es y será un gran equipo. Recuerdo cuando empezamos en Toy Story donde yo era el encargado de historia y él fue quien trabajó muchísimo y ayudó a Josh Cooley, quien fue becario en Cars y el director de la cuarta entrega, en todo lo que pudo. Y tenerlos a los dos y a Joe como codirector en Toy Story 4 ha sido maravilloso. Poder trabajar con colegas con quienes llevamos tantos años juntos como Andrew, Liam o Pete es como trabajar con una familia. Conocemos a estos personajes y los queremos como si fuéramos familia pues llevamos 25 años en esto. Es verdad que hemos pasado momentos más complicados como cuando se produjo la venta de la compañía a Disney y en aquel momento pensábamos si aquello sería el final o si podríamos seguir siendo nosotros, qué iba a ser de Pixar. Dos días después volvíamos a la normalidad. Cuando se fue John pasó lo mismo, hemos ido a trabajar, que es lo que nos gusta hacer, y en ese sentido no cambió nada.

Bo Beep vuelve muy cambiada, ¿cómo se ha desarrollado esta 'nueva' pastorcilla empoderada?

La nueva Bo Beep ha tenido un gran recorrido. Yo le eché muchísimo de menos en la tercera. Para nada queríamos que Bo Beep fuera un personaje demasiado perfecto, tampoco queríamos que estuviera sermoneando, ni que fuera un estereotipo, ni que supiera siempre que decir , ni que tuviera siempre la palabra perfecta para cada ocasión. No queríamos que pareciera hecha y derecha al cien por cien. Pero tampoco queríamos que ella debilitara a Woody, no queríamos que todo estuviera tan encajado que él pareciera tonto o inferior. Esa no fue la dinámica entre ellos. Queríamos que ella fuera auténtica y ella tiene un punto de vista diferente y lo que aporta es una visión del mundo distinta a la de Woody. Su forma de ver el mundo ha cambiado y eso cambiará también a Woody. En Ocasiones hemos dado marcha atrás y hemos quitado diálogo porque en ocasiones tan solo una mirada o un gesto tenía más fuerza que algo pudiera decir. Espero que hayamos encontrado el punto perfecto y que sea como podemos ser nosotros, más humana y más real.

La irrupción de pantallas en el mundo de los niños ha dejado a los 'juguetes' un poco obsoletos, ¿se ha valorado incluir otro tipo de juguetes? ¿Es probable que se identifiquen con los juguetes más las personas que han seguido la saga que los niños?

Esto es algo que se ha comentado muchísimo y realmente somos conscientes todos los que trabajamos en Toy Story. Os pongo un ejemplo: Es verdad que mi hija de diez años tiene un iPad y pienso que los juguetes clásicos siguen siendo relevantes. Ella tiene su iPad ahí, en su habitación, pero tiene un perro de peluche que se llama Spot con el que duerme todas las noches y si no se acurruca con él es el fin del mundo. Creemos que las cosas cambian, los niños también, pero hay algo muy auténtico cuando ves a una niña jugar con un juguete de peluche. De alguna forma es como su primer amigo con el que viven sus primeras aventuras. Hemos flirteado con la tecnología, pero hemos querido celebrar la pureza del juego y espero que eso llegue a los niños y las niñas de hoy.

En la película aparece uno de los primeros juguetes de Pixar, Tin Toy, ¿qué los llevó a incluirlo?

Tin Toy ganó el Oscar y fue el responsable de que se conociera esa manera de animación digital y de algún modo Tin Toy es el precursor de Toy Story porque quieras que no es un juguete que cobra vida, que se esconde bajo el sofá. La idea inicial era que fuera un episodio de navidad y encajaba precisamente en la escena de la tienda de antigüedades que apareciera y nos pareció gracioso. En efecto, podrás encontrar algo oculto de cada película de Pixar y Tinny guarda un lugar especial como merece.

Toy Story 4 se estrena el próximo 21 de julio.