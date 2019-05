'Innuendo', el canto del cisne Freddie Mercury con Queen

Innuendo, el decimocuarto álbum de estudio de Queen, y el primero de la banda en la década de los 90, fue grabado en los Metropolis Studios de Londres y en los Mountain Studios de Suiza entre marzo de 1989 y noviembre de 1990. Resultaría ser el último álbum que Freddie completaría, y a pesar de sus graves problemas de salud en este período, es considerado en general como una de las interpretaciones vocales más intensas y emotivas que grabó.

Con la nueva colaboración de Queen y David Richards como productores, después de la experiencia positiva de dos años antes en The Miracle, Innuendo contiene varios de los éxitos más conocidos de la banda, así como algunos de sus vídeos más memorables. Lamentablemente, aunque gran parte del material habría sido perfecto para el espectáculo en directo de Queen, no estaba destinado a ser escuchado en vivo. Aunque nadie lo sabía todavía, la banda había interpretado ya sus últimos conciertos. Freddie murió a los nueve meses de aparecer este disco, en noviembre de 1991.

Lo más cerca que estuvo Queen de recrear el material del álbum Inuendo en un concierto en directo fue el Concierto en Homenaje a Freddie Mercury en abril de 1992. Roger, John y Brian interpretaron el tema del título con la voz del legendario Robert Plant, el líder de Led Zeppelin, y posteriormente acompañaron a Lisa Stansfield y George Michael en un recital espléndido de These Are The Days Of Our Lives. Después, con un emotivo Elton John, dieron un concierto finalizado con The Show Must Go On.

Innuendo se publicó el 4 de febrero de 1991 y en seguida subió al número 1 de la listas de álbums en el Reino Unido, y no paró hasta lograr ventas de platino. El disco también llegaría a número 1 en Holanda, Suiza, Alemania, Finlandia, Portugal e Italia. Lanzado al día siguiente en Estados Unidos, llegó al número 30 y logró un nivel de ventas de oro muy considerable: el primer álbum de Queen que lo conseguía en Estados Unidos desde The Works en 1984.

Queen - 'The Show Must Go On'

En la cubierta del disco aparecían varias imágenes inspiradas por un ilustrador del siglo XVIII llamado Grandville (1803-1847). La idea se le ocurrió a Roger al hojear un libro de ilustraciones: mostró a la banda un dibujo a lápiz en blanco y negro, A Juggler Of Universes. A todos les encantó, y encargaron al diseñador de arte de la banda, Richard Gray, que adaptara la imagen a la cubierta. Para la contracubierta se utilizaron otras ilustraciones basadas en la obra de Grandville, en este caso hechas por Angela Lumley, así como en numerosas carátulas de singles posteriores aparecidos en todo el mundo.

A pesar de su estado de salud, cada vez peor, Freddie halló fuerzas para ejecutar interpretaciones vocales verdaderamente asombrosas en Innuendo. Da la sensación de que encontró una nueva dimensión para su voz y puso lo más profundo de su alma en cada nota. Es increíble que la voz extraordinaria de canciones como Headlong, All God’s People, Don’t Try So Hard, The Show Must Go On y el tema que da título al álbum pudiera ser grabada por alguien en un estado tan frágil –según se sabría después– como Freddie en aquel momento. Son muchos los que creen que estas interpretaciones superan a gran parte de su trabajo anterior.

Igual que sucediera con el disco anterior, The Miracle, en 1989, la autoría de todas las canciones (excepto una) de Innuendo se asignaba por igual a los cuatro miembros de Queen, al margen de quién las hubiera concebido realmente. (All God’s People es la excepción: originada en las sesiones en Barcelona de Freddie en 1988, y escrita en colaboración con Mike Moran).

'Innuendo', de Queen (1991) / QUEEN

Al publicarse Innuendo en febrero de 1991, los fans lo elogiaron como uno de los álbums más intensos de todos los tiempos, y, lo que es aún más significativo, toda la prensa lo ensalzó. Las reseñas eran más elogiosas que nunca, y con la entrada del single Innuendo en el número 1 de las listas del Reino Unido un mes antes, Queen volvió al primer plano en todas partes.

Escuchadas con perspectiva, muchas de las canciones de Innuendo resultan sumamente personales. Algunas están claramente escritas desde la conciencia de que la lucha de Freddie por salvar la vida se acerca al fin, y con los miembros de la banda tratando de asimilar la inminente realidad de perder a la persona a la que más adelante describirían como “el miembro más amado de su familia”. Hay que destacar The Show Must Go On como el tema probablemente más conmovedor y emotivo del álbum, y por supuesto es la canción que cierra el disco. Freddie y Brian la concibieron y desarrollaron juntos, Brian escribiendo furiosamente la letra para Freddie a fin de que pudiera dejarla registrada mientras siguiera con vida. Innuendo es un triunfo a todos los niveles, y por supuesto se convertiría en un clásico muy amado de Queen.

Después de la muerte de Freddie en noviembre, y en gran parte como consecuencia de la demanda del público, EMI volvió a publicar Bohemian Rhapsody acompañada de These Are The Days Of Our Lives como homenaje, el 9 de diciembre de 1991. Acompañado del último vídeo que grabó Freddie, en el que parece una sombra de lo que fue, y que muchos fans son incapaces de mirar, el lanzamiento se disparó a lo más alto de las listas del Reino Unido. El single fue el número uno de Navidad en el Reino Unido de 1991.