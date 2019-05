Cara Delevingne y su ‘pequeña mentirosa’ estallan ante los comentarios homófobos que reciben en redes

Hace más o menos un año que saltaron los rumores sobre una posible relación entre Cara Delevingne y la ‘pequeña mentirosa’, Ashley Benson. Ellas no han confirmado un noviazgo y, la verdad, es que mantienen su relación, del carácter que sea, en un discreto segundo plano. Eso sí, de vez en cuando comparten imágenes juntas sobre las que el resto de usuarios opina.

Al margen de su relación personal, también han compartido la profesional. Ambas actuaron juntas en el drama musical Her Smell, junto a Elisabeth Moss. Y parece que entre ellas hay una gran complicidad.

Delevingne confesó que cuando tenía 20 años fue consciente de su bisexualidad. En este tiempo la hemos conocido relaciones con hombres como Harry Styles o Jake Bugg y con mujeres como Michelle Rodríguez o St Vincent. Pero ninguna de esas parejas fue la definitiva.

Ahora parece que ha encontrado la estabilidad junto a Benson y aunque parezca que en pleno siglo XXI, no tienen que preocuparse de lo que piensan los demás de lo que comparten, en realidad no es así, queda mucho terreno de conquista para las libertades y el respeto.

Ver esta publicación en Instagram Roxie + Cassie ⚡️♥️ Una publicación compartida de Ashley Benson (@ashleybenson) el 19 Abr, 2019 a las 10:27 PDT

Una usuaria difundió un vídeo en el que aseguraba que “podéis ver a Cara Delevingne atando y pegando a una mujer. Este vídeo es de la semana pasada. Todas las semanas paso algo irrespetuoso contra Ashley Benson. Me alegro mucho de que Ashley ya no se acerque a Cara. Cara siempre es irrespetuosa. ¡Ashley se merece algo mejor!”.

Y no quedó ahí la cosa porque en seguida empezaron a multiplicarse los comentarios de este tipo. “Ashley, sé que estás aquí. Te lo digo en serio, necesitas alejarte de ese demonio y no volver atrás. Estoy seguro de que muchos hombres fuertes, apuestos y religiosos te aceptarían en un instante. Tú no eres así. No eres gay. Amas a los hombres y necesitas a uno”, añadía otro usuario.

Aunque la pareja debe de estar acostumbrada a los haters, es lo que tiene moverse en las redes y ser conocida, parece que en esta ocasión no quisieron dejar la oportunidad de contestar y, finalmente, estallaron.

“Deberías preocuparte de tus asuntos. Deja de inventarte cosas”, respondió Benson a la primera usuaria. La modelo fue un poco más vehemente: “¡Eres jodidamente asqueroso! Si tienes un problema con el amor de verdad, entonces ven y dime esa mierda a la cara en vez de odiar de forma patética por Instagram. Sinceramente, siento lástima por vosotros dos. Claramente, no sois felices con vuestras vidas y tenéis demasiado tiempo libre. Quizá deberíais buscaros un hobby que no suponga ser homófobo y odiar a otros por ser felices”.